«Судовладельцы просто боятся». Что будет с экспортом Украины после ударов по портам

После российских ударов по портам Одессы Украина пытается перенаправить зерновой экспорт через Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию, однако сухопутные маршруты значительно дороже и не способны заменить морские перевозки, сообщает Politico. По данным издания, за первые девять дней августа Киев вывез лишь около трети обычного объема зерна. Украинские аграрии предупреждают о переполнении хранилищ, а эксперты — об угрозах для мирового продовольственного рынка и возможном росте цен на фоне спада поставок зерна через Черное море.

После российских ударов по портам Одессы Украина пытается договориться с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией и Молдавией о расширении сухопутных маршрутов для вывоза зерна, сообщает издание Politico.

По данным журналистов, Киев пытается перенаправить часть экспорта через соседние страны ЕС, однако сталкивается как с логистическими, так и с политическими трудностями.

При этом, отмечает Politico, сухопутные маршруты через Румынию, Польшу, Венгрию, Словакию и Молдавию не способны в полной мере заменить морские перевозки. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, транспортировка зерна по железной дороге или автотранспортом обходится на $50–70 дороже за тонну, что делает такие поставки менее рентабельными.

«Это невыгодно»,

— приводит издание слова Высоцкого.

В то же время, поясняет Politico, низкий уровень воды в Дунае ограничивает объем грузов, которые можно доставить к черноморскому порту Констанца, который считается основным альтернативным маршрутом для вывоза зерна.

Высоцкий сообщил, что за первые девять дней августа Украина экспортировала лишь около трети от обычного объема зерна, и если ситуация не изменится, к ноябрю страна может столкнуться с дефицитом мощностей для хранения урожая.

«Судовладельцы и экипажи просто боятся. Они вообще не готовы отправлять корабли. Дело не в том, что это невозможно. Просто они не готовы», — заявил Высоцкий.

В начале августа Высоцкий уже говорил, что полноценной альтернативы одесским портам для экспорта зерна нет. По его словам, без восстановления морских поставок ситуация может привести к серьезным последствиям для продовольственного рынка.

«К примеру, 30% пшеницы идет из Черноморского региона. Это, прежде всего, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия»,

— отметил Высоцкий.

Позднее он предупредил, что уже в октябре Украина рискует столкнуться с нехваткой мощностей для хранения зерна из-за сокращения экспорта через Черное море.

Что происходит с украинским зерном?

Украинские аграрии сообщили агентству Reuters, что из-за морской блокады в результате ударов ВС РФ они столкнулись с переизбытком зерна и переполненными хранилищами.

«Это зерно некуда девать», — приводит Reuters слова фермера Сергея Рыбалко, который не может реализовать новый урожай.

В свою очередь замруководителя Украинской ассоциации крестьян Денис Марчук утверждает, что трудности с вывозом зерна через Черное море могут создать серьезные проблемы для продовольственных рынков бедных и развивающихся стран.

По словам Марчука, Украина занимает заметное место на мировом продовольственном рынке: на страну приходится около 6% глобального экспорта пшеницы и примерно 11% поставок кукурузы.

Он предупредил, что задержки с вывозом украинской сельхозпродукции могут отразиться на продовольственной безопасности ряда государств Африки и Ближнего Востока и создать для их населения угрозу нехватки продовольствия.

7 августа агентство Bloomberg отметило, что объем поставок украинского зерна за рубеж может сократиться более чем вдвое на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре Одессы.

Издание «Страна.ua» 13 августа сообщило о резком снижении украинского зернового экспорта на фоне ограничений морских перевозок.

Российские войска бьют по портовой инфраструктуре Украины уже месяц подряд, удары начались 11 июля. Минобороны РФ 13 августа сообщило о новых ударах по объектам инфраструктуры, используемым ВСУ в портах Рени и Измаил.

Ранее журнал The Economist сообщал, что российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области могут серьезно осложнить экспорт украинской сельхозпродукции, которая обеспечивает около 60% внешних поставок страны. На фоне роста рисков судоходные компании начали менять маршруты, а часть международных перевозчиков стала избегать заходов в украинские порты.

«Экономическая правда» 30 июля писала, что каждый день простоя портов Одессы, Черноморска и Южного приводит к потерям примерно $70 млн экспортной выручки.