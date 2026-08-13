«В Польше нас просто не любят». Украинской девочке в Варшаве выбили зубы из-за акцента

В Варшаве местные жители набросились на компанию украинских подростков, поскольку им не понравился акцент. В ходе потасовки гражданка Польши выбила два зуба 15-летней девочке с Украины. После инцидента мать пострадавшей решила вывезти семью в другую страну. По словам женщины, украинцев в Польше «просто не любят». Тем временем число нападений на украинских беженцев продолжает расти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Варшаве гражданка Польши выбила два зуба 15-летней украинской девочке из-за акцента, сообщила мать пострадавшей в социальных сетях. Видеообращение женщины опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Моей дочери поляки выбили два передних зуба только потому, что она им ответила по-польски с акцентом»,

— сказала она.

По словам женщины, компания украинских подростков 15-16 лет отдыхала в парке в Варшаве. В этот момент к ним подошли несколько поляков старше 30 лет и попросили сигареты. Дети ответили им на польском, что не курят.

«Полякам не понравился акцент, с которым им ответили дети, и завязалась драка. Полька вырвала телефон у моей дочери и ударила ее по зубам , выбив два передних зуба», — поделилась мать потерпевшей.

Она подчеркнула, что заявление в полицию написано, однако обидчиков пока не нашли. Украинская семья после этого инцидента приняла решение покинуть страну пребывания.

« Мне задают вопрос: «Почему вы уехали из Польши?» У меня ответ один: потому что нас, украинцев, там просто не любят », — резюмировала женщина.

Подобные случаи в Польше происходят регулярно. В конце июля в Гдыне пожилой мужчина дважды ударил тростью по затылку 40-летнюю женщину из Украины. Инцидент произошел на лестнице, где женщина разговаривала по телефону.

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Кроме того, во Вроцлаве трое местных жителей жестоко избили гражданина Украины и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. Спутнице мужчины после избиения наложили швы на шею. После этого девушка в эфире польского телеканала TVN призвала соотечественников меньше говорить «на своем языке» за границей.

«Я бы хотела попросить всех украинцев, всех, кто находится за границей, чтобы как можно меньше разговаривали на своем языке в общественных местах, и чтобы берегли себя и прежде всего свое здоровье и безопасность»,

— сказала она.

Даже обычный поход в магазин может завершиться госпитализацией, предупредила собеседница телеканала.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные социологической лаборатории CBOS, в 2026 году в польском обществе резко вырос уровень неприязни к гражданам Украины. О своем негативном отношении заявили 43% респондентов, в то время как симпатию высказали лишь 29% опрошенных. Нейтральную позицию заняли 25% участников опроса, а оставшиеся 3% не смогли дать конкретный ответ.

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«Это только начало»

В Польше за полгода зарегистрировали 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти против граждан Украины, число таких правонарушений возросло более чем на 30%, писало издание Rzeczpospolita 17 июля. В начале августа эту тенденцию подтвердил замглавы польского МВД Чеслав Мрочек.

«Число преступлений, правонарушений, где жертвами становятся граждане Украины, растет»,

— подчеркнул он в эфире радиостанции RMF24.

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык в свою очередь назвал «естественными» нападения на украинцев. Эти инциденты «должны были произойти», считает он.

«Потому что если государство 10 лет назад имело 100 тысяч мигрантов, а сегодня имеет более двух с половиной миллионов, из которых, конечно, в гигантском большинстве это украинцы, то эти конфликты между поляками и украинцами в некотором роде естественны », — отметил он в эфире телеканала TVN.

На этом фоне беженцы с Украины стали массово покидать Польшу, сообщает ТАСС. По информации Евростата, страна стала лидером в ЕС по этому показателю. В июне из Польши уехали более 6 тысяч украинцев. Однако в стране остаются 961 тысяча граждан Украины, пользующихся временной защитой.

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На прошлой неделе бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что нападения на украинцев в Польше будут происходить чаще.

«Инциденты против украинцев в Польше — это только начало, это ... даже не пик»,

— приводит его слова «Страна.ua».

Отношение к украинцам в Польше резко ухудшилось на фоне дипломатического кризиса между Киевом и Варшавой. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений украинской армии «героев УПА» (организация запрещена в России). В Польше УПА считают ответственной за массовые расправы над поляками на Волыни в 1943 году.

В связи с этим польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей награды республики. Это спровоцировало ответную реакцию в Киеве, где чиновники и политики начали массово отказываться от своих польских наград и возвращать их.