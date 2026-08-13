«Задевает чувства нашего народа». Япония резко отреагировала на визит Путина на Курилы

Визит президента России Владимира Путина на курильский остров Итуруп вызвал гнев у властей Японии, которые считают часть архипелага своими «северными территориями». Об этом пишет британская газета Daily Express.
«Владимир Путин впервые в истории посетил <…> Курильские острова, что вызвало ярость Японии», — сказано в материале.
В частности, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции подтвердила, что Токио выражает Москве решительный протест, и назвала Итуруп «исконно японской территорией»Россия и Япония почти одновременно начали освоение Итурупа в середине XVIII века, однако в 1778 году часть местных жителей (айнов) была приведена в российское подданство, а к концу века Курилы были включены в состав Российской Империи. В состав Японии Итуруп и несколько других островов перешли лишь в 1855 году, что было подтверждено Петербургским договором 1875 года. В 1945 году по итогам Второй мировой войны контроль над Курильскими островами был передан СССР согласно Ялтинскому соглашению.
«Нынешний визит действующего президента России на Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий. Он задевает чувства японского народа и категорически неприемлем»,
— сказала глава японского правительства.
Кроме того, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Курильские острова якобы являются «по своей сути японской территорией как с исторической точки зрения, так и согласно международному праву». МИД страны объявил Москве протест и вызвал посла России Николая Ноздрева.
Не все представители японских властей разделяют такую позицию своего правительства. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки назвал реакцию Токио слишком бурной, передает телеканал TBS.
«Я считаю, что не следует то радоваться, то огорчаться. Думаю, Путин выполняет естественные обязанности президента России. Реагировать на каждое такое действие выглядит по-детски, это незрело»,
— сказал политик.
Депутат подчеркнул, что объявленный правительством Японии протест может лишь ужесточить позицию Москвы в отношениях с Токио. Судзуки также выступил за улучшение отношений между двумя странами.
Ответ Москвы
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время разговора с журналистами на полях IV форума «Арктика — регионы» выразил уверенность, что вызов посла РФ в Токио не будет иметь никаких последствий.
«Как в фигурном катании, есть обязательная программа. Я не припомню случая, чтобы японская сторона не оставляла без внимания визиты российских руководителей на наши российские территории, которые Япония считает принадлежащими ей», — добавил он.
В самом российском посольстве рассказали, что в ответ на демарш МИД Японии Ноздрев объяснил представителям Токио, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Принадлежность островов сомнению не подлежит, подчеркнул он.
«Поездки президента по территории нашей страны — исключительно суверенные решения российского руководства и не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами»,
— подчеркнул посол.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X ответил на слова Такаити, пригрозив, что любой, кто не понимает факт принадлежности Курильских островов РФ, испытает «чудовищные последствия» своих заблуждений.