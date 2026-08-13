«Задевает чувства нашего народа». Япония резко отреагировала на визит Путина на Курилы

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила Москве протест в связи с визитом президента России Владимира Путина на курильский остров Итуруп, утверждая, что это действие «задело чувства японского народа». Также недовольство поездкой главы РФ выразили и в МИД Японии, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Москва напомнила, что Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

Визит президента России Владимира Путина на курильский остров Итуруп вызвал гнев у властей Японии, которые считают часть архипелага своими «северными территориями». Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Владимир Путин впервые в истории посетил <…> Курильские острова, что вызвало ярость Японии», — сказано в материале.

В частности, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на пресс-конференции подтвердила, что Токио выражает Москве решительный протест, и назвала Итуруп «исконно японской территорией»Россия и Япония почти одновременно начали освоение Итурупа в середине XVIII века, однако в 1778 году часть местных жителей (айнов) была приведена в российское подданство, а к концу века Курилы были включены в состав Российской Империи. В состав Японии Итуруп и несколько других островов перешли лишь в 1855 году, что было подтверждено Петербургским договором 1875 года. В 1945 году по итогам Второй мировой войны контроль над Курильскими островами был передан СССР согласно Ялтинскому соглашению.

«Нынешний визит действующего президента России на Итуруп несовместим с последовательной позицией Японии по вопросу северных территорий. Он задевает чувства японского народа и категорически неприемлем»,

— сказала глава японского правительства.

Кроме того, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Курильские острова якобы являются «по своей сути японской территорией как с исторической точки зрения, так и согласно международному праву». МИД страны объявил Москве протест и вызвал посла России Николая Ноздрева .

Не все представители японских властей разделяют такую позицию своего правительства. Депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки назвал реакцию Токио слишком бурной , передает телеканал TBS.

«Я считаю, что не следует то радоваться, то огорчаться. Думаю, Путин выполняет естественные обязанности президента России. Реагировать на каждое такое действие выглядит по-детски, это незрело»,

— сказал политик.

Депутат подчеркнул, что объявленный правительством Японии протест может лишь ужесточить позицию Москвы в отношениях с Токио. Судзуки также выступил за улучшение отношений между двумя странами.

Ответ Москвы

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко во время разговора с журналистами на полях IV форума «Арктика — регионы» выразил уверенность, что вызов посла РФ в Токио не будет иметь никаких последствий.

«Как в фигурном катании, есть обязательная программа. Я не припомню случая, чтобы японская сторона не оставляла без внимания визиты российских руководителей на наши российские территории, которые Япония считает принадлежащими ей», — добавил он.

В самом российском посольстве рассказали, что в ответ на демарш МИД Японии Ноздрев объяснил представителям Токио, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ и вошли в ее состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Принадлежность островов сомнению не подлежит, подчеркнул он.

«Поездки президента по территории нашей страны — исключительно суверенные решения российского руководства и не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами»,

— подчеркнул посол.