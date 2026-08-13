Военный погиб при подрыве в Севастополе. Задержана россиянка

Российский военный погиб при взрыве в Севастополе. ФСБ уже задержала подозреваемую — ею оказалась 32-летняя россиянка, предположительно, действовавшая по указанию украинских спецслужб. Личность жертвы официально не раскрывается, однако, по данным СМИ, речь может идти о капитане 1-го ранга. Что известно о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

Утром 13 августа в Севастополе произошел взрыв, в результате которого погиб российский военнослужащий, сообщили ТАСС в региональном управлении ФСБ.

По подозрению в преступлении задержана гражданка России 1994-го года рождения, по версии профильного ведомства, она действовала по заданию украинских спецслужб.

Взрыв произошел примерно в 10:00 в сквере за жилым массивом на Столетовском проспекте в Севастополе. Первые сообщения о происшествии начали появляться около 11 часов утра.

Telegram-канал «Baza» со ссылкой на очевидцев сообщил, что взрывное устройство, предположительно, было заложено в урне возле скамейки.

Российский военный шел по расположенной рядом лестнице вместе со знакомым, когда раздался взрыв — настолько сильный, что сначала местные жители приняли его за попадание беспилотника в один из домов, пишет Mash. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Личность погибшего военного в ФСБ не раскрывают. При этом Telegram-канал «112» сообщил, что речь может идти о капитане 1-го ранга . Эту версию подтверждает Telegram-канал «Военный осведомитель»: он, со ссылкой на украинские ресурсы, пишет, что целью мог быть капитан 1-го ранга Роберт Шагеев.

Предположительно, в 2014 году он мог командовать единственной подводной лодкой «Запорожье», которая тогда входила в состав Военно-морских сил Украины. Впоследствии военный перешел на сторону России. «Военный осведомитель» также утверждает, что, по имеющимся в открытом доступе сведениям, Шагеев являлся заместителем командира 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

Что известно о подозреваемой

Задержанная подозреваемая, по данным «112», следила за целью. Как заявил источник РЕН ТВ, она поджидала военного и привела взрывное устройство в действие, когда тот проходил мимо лавки. При ней был обнаружен пульт дистанционного управления.

После взрыва женщина попыталась скрыться, однако ее задержали очевидцы , сообщило издание «Подъем».

Mash уточняет, что 32-летнюю задержанную зовут Маргарита Реут, она уже призналась в совершении теракта и рассказала, что ей заплатили за взрыв криптовалютой .

Она родилась в Ярославле, жила в Сочи и занималась волонтерской деятельностью — в частности, участвовала в уборке мазута в Краснодарском крае. Также Реут много путешествовала по России, часто ездила в Крым, а за границей чаще всего бывала в Египте и Турции.

В 2023 году женщина открыла собственное туристическое агентство, однако бизнес закрылся примерно через полтора месяца после запуска. В свою очередь канал SHOT пишет, что она работала менеджером по рекламе.

В конце июля 2025 года ее оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России . Как утверждает Mash, во время поездки в поезде Самара — Адлер она отреагировала на новость об атаке БПЛА на станцию Лихая в Ростовской области фразой: «Так вам и надо, русские!».

Кроме того, по данным Telegram-канала, женщина состояла в чатах, связанных с созданием контента для взрослых.