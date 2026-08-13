«Послушайте, нас заблокировали». Украина запросила частичное перемирие в Черном море

Украина передала России предложение о частичном перемирии в Черном море — воздержаться от ударов по «гражданским объектам», утверждает Reuters. Посредником выступила неназванная «третья сторона». Киев якобы все еще ждет ответа от Кремля. Однако в МИД России заявили, что Москва пока не получала никаких «формализованных предложений». Почему прекращение ударов выгодно Украине и как в этом заинтересована Турция — в материале «Газеты.Ru».

Украина направила России предложение о двустороннем прекращении ударов по «гражданским объектам» в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

«Предложение о приостановке атак Киев передал через третью сторону, Украина до сих пор ждет ответа»,

— утверждает собеседник издания.

Агентство не назвало «сторону», которая выступила посредником. Официально Украина не объявляла о своей просьбе.

Незадолго до публикации Reuters замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что идеи о возможном моратории на боевые действия в Черном море слышны по разным каналам, однако Москва пока не получала никаких «формализованных предложений».

« Всякого рода перемирия будут использоваться украинской стороной для перегруппировки, накопления сил . То есть для целей, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», — добавил он.

В Черном море фиксируются взаимные удары и эскалация в районе судоходных путей. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в течение лета ВСУ, используя полученные от стран НАТО и ЕС беспилотные системы и разведданные, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории.

Российская армия с 11 июля систематически атакует портовую инфраструктуру на юге Украины. Под удары попадают объекты в Одессе, Черноморске и Южном, которые задействованы в обеспечении ВСУ. Целями воздушных атак также становятся корабли, перевозящие продукцию военного назначения.

Почему Украине выгодно перемирие

Россия полностью перекрыла доступ Украины к Черному морю, заявил бывший депутат Верховной рады, соучредитель украинского Центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко в беседе с NV.ua.

«Послушайте, нас заблокировали — наше зерно больше не перевозят, оно горит, никто не может до нас добраться.

Если бы, не дай бог, у нас не было продуктов, которые растут здесь, на нашей плодородной земле, мы бы уже готовились к голоду», — подчеркнул он.

Reuters обратил внимание, что «фактическая блокада украинских черноморских портов в Одесском регионе привела к падению украинского экспорта зерна на 76% в годовом исчислении за август». Как пишет Responsible Statecraft, потеря оставшихся глубоководных портов оказывает «разрушительное воздействие на экспорт сельскохозяйственной продукции Украины — основу ее экономики».

«Российская блокада портов Одессы может стать мрачным поворотным моментом в войне», — предупредило издание.

Заинтересованность Турции

Турецкое бизнес-сообщество само выступило с инициативой создания коридора безопасности в акватории Черного моря. По информации издания Dünya, предлагается использовать схему, аналогичную прежней зерновой сделке. Предприниматели подчеркивают: этот шаг критически важен не только для региональной торговли, но и для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

«Кризис безопасности в Черном море может вызвать серьезный шок предложения на мировом рынке зерна <…> Мировые цены на продовольствие резко вырастут, если продукция не поступит на рынок»,

— уверен глава Турецко-украинского делового совета Исмаил Узель.

Он обратил внимание, что на Россию и Украину приходится 32% мирового производства зерна. Такой объем не может быть доставлен на мировые рынки никаким другим видом транспорта, кроме морского, заметил эксперт.

Как пишет Dünya, одним из наиболее серьезных последствий для Турции может стать сокращение экспорта переработанных продуктов . Республика входит в число ведущих стран мира по экспорту муки и макаронных изделий. А зерно, поставляемое из России и с Украины, позволяет турецким экспортерам производить продукцию по конкурентоспособным ценам, объяснил Узель.

Из-за затяжных проблем с безопасностью в Черном море турецкий бизнес допускает смену логистики. Поставки зерновых могут направить в отдаленные регионы, в том числе на Дальний Восток.

«Однако более протяженные, чем черноморский, маршруты приведут к увеличению затрат на топливо, страхование и фрахт. Отрасль обеспокоена тем, что это еще больше усилит давление на мировую продовольственную инфляцию», — добавило издание.

Черноморская зерновая инициатива (зерновая сделка) действовала при посредничестве Турции с июля 2022 года по июль 2023 года. Она предусматривала вывоз зерна и агропродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Представители ООН и Турции, согласно положениям сделки, взяли на себя обязательство проверять зерновые суда на предмет отсутствия оружия и боеприпасов. А меморандум между РФ и ООН обязывал организацию помогать в устранении барьеров для экспорта российских удобрений и сельхозпродукции.

17 июля 2023 года Москва приостановила свое участие в сделке, поскольку российская часть соглашения не выполнялась ни по одному пункту, тогда как вывоз украинского продовольствия был обеспечен.

Впоследствии Турция неоднократно предпринимала безуспешные попытки возродить зерновую сделку.