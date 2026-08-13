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«Не каждый выдержит такое». Дело пилота Белова, посадившего A320 в поле, вернули прокурору

Пилот Белов, посадивший Airbus A320 в поле, поблагодарил в суде пассажиров
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области, 2023 год
Владимир Николаев/РИА Новости

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции принял решение вновь вернуть в прокуратуру уголовное дело пилота Сергея Белова, посадившего лайнер Airbus A320 в поле под Новосибирском в 2023 году, для устранения нарушений. Пассажиры рейса в суде встали на сторону защиты и поблагодарили пилота за спасение их жизней. Белов ответил им взаимностью. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Уголовное дело пилота Сергея Белова, который осенью 2023 года совершил экстренную посадку пассажирского лайнера Airbus A320 в поле под Новосибирском, вновь вернут в прокуратуру для дополнительного расследования. Такое решение принял Восьмой кассационный суд общей юрисдикции 13 августа, сообщает РИА Новости.

«Дело возвращают прокурору для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению судом»,

— сказал адвокат Сергей Степаньянц.

Также суд частично удовлетворил кассационное представление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева на решение о возврате дела для устранения недостатков. Принято решение исключить из судебных решений указание на возвращение дела прокурору из-за отсутствия упоминания пассажиров авиарейса при описании преступления и признания их потерпевшими, пишет ТАСС.

В ноябре 2025 года Центральный районный суд Омска на предварительном слушании постановил вернуть уголовное дело в прокуратуру из-за процессуальных нарушений, допущенных при оформлении обвинительного заключения. Решение признали законным суды апелляционной и кассационной инстанций. Однако в начале лета Верховный суд РФ затребовал материалы дела и постановил направить его в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции для повторного разбирательства.

Как пояснил адвокат Лев Галенников, суд первой инстанции изначально отправил материалы на дорасследование из-за недочетов: в деле присутствовали документы на иностранном языке без перевода на русский, а размер материального ущерба подтверждался лишь письмом от авиакомпании. Кроме того, сторона защиты выступала против наделения всех пассажиров рейса статусом потерпевших, поскольку никто из находившихся на борту людей не получил серьезных травм.

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«Таких хороших летчиков больше нет»

Пилот Белов в ходе судебного заседания выразил благодарность пассажирам и коллегам за оказываемую ими поддержку.

«Хотел бы поблагодарить всех пассажиров, которые меня поддерживают, а также моих защитников. Кроме того, всех пилотов, а это 52 человека, которые создали группу и на протяжении всего этого времени поддерживают меня морально и финансово. Спасибо всем огромное», — выступил он.

Пассажиры, участвовавшие в судебном заседании по видеоконференцсвязи из Омска, Томска и Ханты-Мансийского округа (ХМАО), поблагодарили пилота за спасение их жизней.

«Летала с дочерью, зятем и внучкой полуторагодовалой. Благодарю за то, что мы живы именно вашими умениям, вашему профессионализму... Поддерживаю сторону защиты»,

— сказала одна из пассажирок.

Другая женщина подчеркнула: «Таких хороших летчиков больше нет».

Пассажирка Юлия Машарова в беседе с журналистами рассказала, что именно такие профессионалы, как Белов, необходимы гражданской авиации.

«Сергей Владимирович [Белов] продемонстрировал волевые и профессиональные качества, был спокоен и смог справиться с этой ситуацией. Не каждый пилот выдержит такое», — подчеркнула она.

По словам девушки, приземление на пшеничное поле оказалось «самым мягким» в ее жизни. Машарова добавила, что искренне признательна летчику и желает ему поскорее вернуться к работе.

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12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 компании «Уральские авиалинии» летел из Сочи в Омск. В полете у лайнера сломалась одна из гидросистем. В результат пилоты решили лететь в Новосибирск, поскольку там более длинная полоса для посадки.

Однако из-за сильного встречного ветра возник риск нехватки топлива. В связи с этим командир экипажа Белов и второй пилот Эдуард Семенов экстренно посадили самолет прямо на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту было 167 человек, к врачам обратились только пятеро.

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Следователи считают, что самолет можно было посадить в Омске, а пилот неправильно рассчитал остаток горючего. В результате Белова привлекают к уголовной ответственности по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сумму ущерба, причиненного авиакомпании, оценили в 118 млн 930 тысяч рублей.

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