«Готовимся к худшему сценарию». Орский НПЗ полностью остановлен после атаки дронов

Орский НПЗ полностью остановил работу после атаки украинских беспилотников. По словам оренбургского губернатора, ремонт займет до полугода из-за сложностей с заменой импортного оборудования. Власти уже перестраивают топливную логистику, а на АЗС ввели меры для стабилизации ситуации.

В Орске полностью остановлен завод, пострадавший в результате ударов украинских дронов, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Как уточнили «Интерфакс» и «Коммерсантъ», речь идет о нефтеперерабатывающем заводе : он производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин, битум и мазут, годовая мощность предприятия составляет 5,76 млн тонн нефтепродуктов.

По словам губернатора, ситуация на заводе сложная. Поражающие элементы повредили ключевую инфраструктуру , которую в настоящий момент восстановить невозможно.

«Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию», — рассказал Солнцев.

Он отметил, что из-за остановки предприятия Оренбургской области придется в значительной степени рассчитывать на поставки топлива извне. Власти уже приступили к перенастройке логистики и на данный момент в регионе работают около 80% из 287 автозаправочных станций.

«В приоритете сегодня – спецтранспорт», — напомнил губернатор.

О поражении «одного из промышленных предприятий» глава региона сообщил 11 августа: тогда после падения обломков одного из беспилотников на территории завода начался пожар.

«Непростая ситуация с топливом»

На следующий день после атаки, 12 августа, Солнцев предупредил о сложностях с обеспечением региона топливом.

«Уважаемые жители нашего региона, буду честен. В области складывается непростая ситуация с топливом», — написал губернатор в МАХ.

Чтобы сохранить снабжение экстренных служб, общественного транспорта и других приоритетных потребителей, региональный оперативный штаб решил временно ограничить продажу топлива физическим и юридическим лицам. Новый порядок начал действовать с 12:00 12 августа на всех АЗС Оренбургской области.

Автомобили теперь заправляют в зависимости от последней цифры государственного номера и календарной даты. В четные числа топливо могут получить машины, номера которых заканчиваются на четную цифру, в нечетные — на нечетную.

Одновременно власти установили ограничения на количество топлива, которое можно приобрести за одну заправку. Для бензина АИ-92 и АИ-95 установлен объем не менее 15 и не более 30 литров в одни руки.

Для дизельного топлива действуют другие лимиты. В населенных пунктах можно приобрести до 60 литров. На АЗС, расположенных на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах Оренбургской области, разрешено отпускать до 200 литров.

Кроме того, власти полностью запретили отпуск бензина и дизельного топлива в канистры . Для контроля ситуации на заправках привлекли сотрудников МВД и волонтеров. Они помогают распределять потоки автомобилей и информируют водителей о действующих правилах.

Солнцев попросил автомобилистов набраться терпения и не конфликтовать с теми, кто помогает организовать работу АЗС.

«Система работы отстроится. Прошу уважительно отнестись друг к другу. В особенности к тем, кто вызвался в этой ситуации помогать», — заявил губернатор.

По его словам, власти договорились о взаимодействии с другими регионами и усиливают сотрудничество с РЖД для организации поставок топлива.

Новая атака на Орск

Утром 13 августа власти сообщили о новой атаке беспилотников на Орск. Солнцев заявил, что в городе работает ПВО. Для дополнительной защиты Ленинского и Октябрьского районов Орска развернули мобильные огневые группы.

«Враг использует взрывное устройство, начиненное множеством осколочных элементов», — предупредил глава региона.

Жителей призвали не приближаться к промышленным объектам и по возможности оставаться в помещениях. Солнцев также попросил не фотографировать беспилотники, работу средств противовоздушной обороны и промышленные предприятия и не публиковать такие материалы в интернете.

О дополнительных повреждениях Орского НПЗ в результате атаки 13 августа Солнцев не сообщал.