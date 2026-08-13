«Долго ждала этого момента». Россия и Украина провели обмен гражданскими

Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе

Москва и Киев провели на территории Белоруссии новый обмен гражданскими лицами. В Россию вернулись восемь человек, а на Украину — семь. Среди возвращенных людей оказалось много пожилых, в том числе тех, кому необходима помощь врачей. Этот обмен стал четвертым с начала 2026 года.

В Белоруссии прошел обмен гражданскими между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство БелТА.

«В Россию проследовали восемь человек, в Украину — семеро. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе»,

— говорится в сообщении агентства.

На границе людей накормили горячей едой, а также им выдали воду и фрукты. Обмен прошел при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации и Республике Беларусь.

Заместитель главы региональной делегации организации Ассем Элессави объяснил, что такие гуманитарные операции важны для воссоединения семей и возвращения людей на родину. Отдельно он указал, что у некоторых людей нет возможности самостоятельно отправиться домой .

«Мы можем оказать и такого рода поддержку — организовать доставку обычным или специальным транспортом — в зависимости от запроса. Каждый случай прорабатываем в индивидуальном порядке, начиная от маршрута и завершая обеспечением необходимых условий», — сказал представитель МККК.

Также, по данным БелТА, утром 13 апреля на территории «Новой Гуты» прошел обмен телами погибших военных по формуле «261 на 24».

Истории обменянных

БелТА рассказала истории нескольких человек, которые вошли в списки на обмен. Например, Александра Александровича привезли на пункт пропуска на реанимобиле, поскольку пожилой мужчина недавно пережил инсульт . В ходе обмена его сопровождала фельдшер, которая прямо в машине выполняла требуемые процедуры, а также сообщила принимающей стороне о тонкостях диагноза и состоянии здоровья пациента.

«Состояние более-менее. Хочу скорее обнять сына, давно не виделись. Хорошо, что уже на границе в Белоруссии, еще чуть-чуть — и он меня встретит. Совсем скоро буду дома»,

— сказал пенсионер.

Среди направлявшихся на Украину оказалась 85-летняя Любовь Андреевна, которая собирается воссоединиться с дочерью и внуком. Женщина обычно передвигается на инвалидной коляске, но на время поездки ее удобно разместили в микроавтобусе, сделав импровизированную кровать. В телефонном разговоре с внуком она отметила хорошее к себе отношение.

В свою очередь в Россию ехала уроженка Херсонской области Раиса Андреевна. Она поделилась с агентством, что мечтает вернуться в родной двор и прополоть свой участок.

«Слава богу, ведь я так долго ждала этого момента. Так скучаю по родным, по внучкам, правнучкам»,

— сказала женщина.

Жительница Тюмени Лариса Васильевна, рассказала, что застряла на территории Украины более чем на шесть лет. В страну она въехала еще до пандемии, чтобы навестить родителей, однако там она и ее муж заболели ковидом:

«Очень серьезные осложнения и у меня, и у него. Теперь у меня проблемы с ногами, у него со зрением. Очень хочу обнять родных. Даже не верится, что совсем скоро смогу».

С похожей проблемой столкнулась и Валентина Николаевна — сначала она не могла пересечь границу из-за отсутствия прививки от коронавируса, а пока она занималась вакцинацией, началась СВО.

25-летний Геннадий рассказал, что скоро встретится с матерью после десяти лет разлуки. Он объяснил, что с возвращением домой у него были проблемы из-за просроченного паспорта.

Предыдущие обмены

Этот обмен стал четвертым с начала 2026 года. 5 июня уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала ТАСС, что в результате очередного обмена гражданскими в России смогли воссоединиться три семьи, а на Украину отправились пять человек. Кроме того, она впервые очно встретилась с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и анонсировала, что новая гуманитарная акция пройдет в ближайшее время. Она уточнила, что ведет переговоры о воссоединении еще десяти семей.

Еще один обмен прошел 27 июня — и в Россию, и на Украину отправились по семь человек. Спустя почти месяц, 25 июля, домой вернулись еще по пять человек с каждой стороны.