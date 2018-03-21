Металлург Мг

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На последних секундах первого периода Осала выполнил бросок по воротам «Ак Барса», Ландер принял шайбу на себя и сейчас в раздевалке он будет приходить в себя. Пока счёт в матче между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом» равный 1:1, посмотрим, что будет дальше, пока казанский клуб смотрится чуть лучше, но впереди ещё есть два периода чтобы многое поменять.