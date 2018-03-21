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ЛокомотивСКА
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ЙокеритЦСКА
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Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
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закончен
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94:99
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Финикс СанзДетройт Пистонс
88:115
закончен
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Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
111:115
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17:00
Металлург МгАк Барс
1:1
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17:00
ТракторСалават Юлаев
2:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
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02:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
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ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
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21:00
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Металлург Мг Ак Барс
Игрок ХК «Ак Барс» Роб Клинкхаммер (слева) и вратарь ХК «Металлург» Василий... РИА Новости
Игрок ХК «Ак Барс» Роб Клинкхаммер (слева) и вратарь ХК «Металлург» Василий Кошечкин

Кубок Гагарина. «Металлург» — «Ак Барс». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Металлург» — «Ак Барс»

Магнитогорский «Металлург» на родном льду принимает казанский «Ак Барс» в четвертом матче полуфинала Востока в Кубке Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21 марта 17:00   |  2 период
Металлург Мг
Металлург Мг
1:1
Ак Барс
Ак Барс
1:1
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск | Судьи: Эдуард Одиньш  (Рига, Латвия), Алексей Белов  (Ярославль, Россия)
1:1Коварж
1 период
2 период
3 период
Овертайм
0:1Потапов
Марков2'
Подробная статистика матча
Видео дня
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Трансляция
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'36
Удаление в составе «Металлурга». На скамейку штрафников за задержку соперника руками отправился Евгений Бирюков.
'35
Зарипов немного обострил игру у ворот «Металлурга», но дело до хороших бросков по владениям Самсонова опять не дошло.
'34
В средней зоне шайба у нас теперь стала чаще задерживаться, даже сольных проходов сейчас никто не решается делать.
'33
Видимо сегодня от команд нам не стоит ждать большого количества заброшенных шайб, всё будет решаться в третьем периоде, хотя с такой игрой и овертайм можно даже уже поджидать.
'32
Болельщики на трибунах уже начинают посвистывать, «Ак Барс» с шайбой, зрелищности нет, радоваться тут конечно нечему.
'31
Перешла игра сейчас в зону «Металлурга», но пока броском по воротам магнитогорского клуба у нас также нет.
'30
Много забросов в зону «Ак Барса» от игроков «Металлурга» следует, а вот продолжения атак всё нет.
'29
Манухов от синей линии теперь выполнил наброс на ворота «Металлурга», никто из партнёров клюшку не подставил, Самсонов спокойно поймал шайбу в ловушку.
'28
Бирюков от синей линии выполнил бросок по воротам, Гарипов видел момент броска и спокойно забрал шайбу.
'27
Свитов хотя бы выполнил бросок по воротам для приличия сейчас, Самсонов без всяких проблем справился с шайбой.
'26
Платонов попытался сам прорваться к воротам «Ак Барса», но защитники казанского клуба шайбу у него перехватили без всяких проблем.
'25
Шайба пока находится в зоне «Ак Барса», проблема в том, что с шайбой сам казанский клуб, темп матча и зрелищность сейчас значительно упали.
'24
Болельщики «Металлурга» продолжают гнать свою команду вперёд, они конечно же ждут ещё голов от своих любимцев.
'23
Вновь у нас стала игра более-менее равной, бросков по воротам довольно мало, обе команды сегодня играют более осторожно.
'22
Ли от синей линии попытался выполнить бросок по воротам «Ак Барса», Потапов принял шайбу на себя. В целом же большинство «Металлург» провёл крайне неудачно, лишь один бросок был в створ, с которым Гарипов справился.
'21
Начинается второй период! Сейчас «Металлург» продолжит играть в большинстве ещё более минуты.
'20
На последних секундах первого периода Осала выполнил бросок по воротам «Ак Барса», Ландер принял шайбу на себя и сейчас в раздевалке он будет приходить в себя. Пока счёт в матче между магнитогорским «Металлургом» и «Ак Барсом» равный 1:1, посмотрим, что будет дальше, пока казанский клуб смотрится чуть лучше, но впереди ещё есть два периода чтобы многое поменять.
'20
Опаснейший момент мог возникнуть у ворот «Ак Барса», но Андрей Марков клюшкой придержал Шенфельда и за это он отправился на скамейку штрафников.
'20
Свистов под конец периода выполнил бросок по владениям Самсонова, никаких проблем у голкипера «Металлурга» не возникло. Вскоре Коварж в ответной атаке решил выполнить бросок в ближний угол ворот, Гарипов плечом отбил шайбу к углу площадки.
'19
После выигранного вбрасывания Ли выполнил бросок по воротам от синей линии, случился рикошет, Гарипову пришлось постараться, чтобы отвести угрозу от своих ворот.
'18
Свитов со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Самсонов не сразу, но шайбу всё же смог забрать.
'17
Осталось совсем немного времени до конца первого периода, пока наша игра смотрится совсем недурно, но всегда ведь хочется большей активности от хоккеистов.
'16
Батыршин выполнил бросок в дальний угол ворот «Металлурга» из круга вбрасывания, Самсонов спокойно поймал шайбу в ловушку.
'15
Охтамаа выполнил бросок по ворот от левого борта, Клинкхаммер успел подправить шайбу, но Самсонов смог её намертво поймать.
'14
Ну что же, теперь «Металлургу» может быть будет немного проще, болельщики на трибунах сейчас разу заметно оживились.
'13
ГОЛ! «Металлург» сравнивает счёт в матче! Коварж выиграл вбрасывание у Бурмистрова и выполнил передачу к углу площадки, Охтамаа мог разрядить ситуацию, но его передачу перехватил Вольски, который затем выполнил обратную передачу на Коваржа, а Ян уже уверенно отправил шайбу в дальний угол ворот.
'13
Ткачёв попытался сам прорваться к воротам «Металлурга», но пройти нескольких соперников сразу ему не удалось.
'12
Болельщики магнитогорского клуба гонят свою команду вперёд, но сегодня и они ведут себя менее активно чем вчера.
'11
Пока у нас в игре практически нет пауз, а по такой игре «Металлургу» они очень нужны, пока ничего не получается у команды Виктора Козлова.
'10
Сидоров выполнил бросок по воротам от синей линии, Самсонов спокойно справился с шайбой на этот раз.
'9
Калетник выполнил заброс шайбы в зону «Ак Барса», но никто из партнёров не смог зацепиться за неё.
'8
Вот, об этом мы и говорили. Проигрывать «Металлургу» сегодня нельзя, а иначе счёт в серии станет 1:3 в пользу «Ак Барса», а серия уже после этой встречи вернётся в Казань.
'7
ГОЛ! «Ак Барс» вновь открывает счёт в матче! Бурмистров уехал за ворот и оттуда выполнил отличную передачу, Лукоянов подправил шайбу на Потапова, а Алексей затем уверенно разобрался с Самсоновым.
'6
«Металлург» на своей площадке вновь пока не очень здорово смотрится, а ведь проигрывать сегодня нельзя.
'5
Тимкин в ответной атаке выполнил бросок уже по воротам Гарипова, голкипер «Ак Барса» был на месте.
'4
Яруллин со средней дистанции попытался выполнить бросок по воротам «Металлурга», шайба попала в игрока магнитогорского клуба.
'3
В целом пока спокойно начинается матч между «Металлургом» и «Ак Барсом» сегодня, казанский клуб на первых минутах больше времени проводит с шайбой.
'2
Мозякин выполнил бросок по воротам «Ак Барса», Гарипов всё видел и уверенно забрал шайбу.
'1
Матч стартовал! Ворота магнитогорского «Металлурга» сегодня защищает Илья Самсонов, а на страже ворот казанского «Ак Барса» играет Эмиль Гарипов.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Ак Барса».