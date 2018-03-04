«Салават» обыграл «Авангард» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

60
Всё, матч окончен! «Салават Юлаев» на своём льду обыграл «Авангард» — 6:4. Омичи провалили старт игры, пропустив три гола к 11-й минуте. Но постепенно команда Германа Титова выровняла игру и отыгралась, однако в концовке уфимцы дожали соперника. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
59
Пошли последние две минуты периода. Не держится шайба у «ястребов».
58
Хартикайнен поучаствовал почти во всех голах команды, набрав пять очков (2+3).
57
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54
Сундстрём поборолся на пятаке и бросил в угол — Налимов щитком дотянулся до шайбы.
53
Уфимцы подловили соперника на контратаке! Бурдасов убежал один на один, но Минеев в падении помешал сопернику бросить.
52
Кугрышев вошёл в зону и прострелил вдоль ворот — партнёры не смогли замкнуть.
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Момент у Омска! Налимов справился с броском Стася в упор.
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46
Момент! Петерссон на пятаке пытался замкнуть наброс Березина — шайба прошла над перекладиной.
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44
Умарк на паузе убрал двух соперников и бросил с острого угла — Шилин намертво забрал шайбу!
44
Опасно! Хартикайнен резко сместился к центру и бросил в нижний угол — Шилин щитком отразил шайбу в сторону.
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Начался третий период!
40
Перерыв! 4:2 в пользу «Салавата» после двух периодов. Омичи перехватили инициативу и забросили две шайбы подряд усилиями Кугрышева и Минеева. Были ещё моменты у «ястребов», однако здорово сыграл Кареев. А под занавес периода классный бросок получился у Умарка, который упрочил лидерство своей команды.
39
Медведев от синей линии набросил на ворота, но Кугрышеву не дали забить с пятака.
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37
Во втором периоде преимущество по броскам у «Авангарда» — 12:3.
36
Отбились уфимцы. Вернулся на лёд Умарк.
35
Кугрышев! Из круга вбрасывания зарядил по центру ворот — Кареев на месте.
34
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Команды в полных составах. Вернулись на лёд Галимов и Бурдасов.
31
Два в два атака Уфы! Хартикайнен не стал делать передачу на партнёра, а бросил с пяти метров — промах!
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Умарк с неудобной руки нанёс бросок из круга вбрасывания — шайба после рикошета ушла в сторону.
27
Момент у «Салавата»! Два в два убежали уфимцы, Коротков вырезал передачу на Ткачёва, который с двух метров бросил по полупустым воротам, но Шилин клюшкой дотянулся до шайбы!
26
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Михеев за воротами технично убрал защитника, вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Кареева.
23
Продолжает давить Уфа. Гончаров подключился к атаке и щёлкнул в ближнюю девятку — Шилин забрал шайбу в ловушку.
22
Лисин! На скорости вошёл в зону и бросил низом — Шилин выручил.
21
Отбились омичи. Вернулся на лёд Медведев.
21
Опасно! Умарк вырезал передачу на дальнюю штангу, Кемппайнен в касание бросил низом — Шилин щитком отразил шайбу.
21
Начался второй период!
20
Перерыв! 3:0 в пользу «Салавата» после первого периода. Уверенное преимущество Уфы как по счёту, так и по игре. Заброшенными шайбами отметились Гареев, Майоров и Хартикайнен. У «Авангарда» есть ещё 40 минут, чтобы перевернуть ход игры.
19
Уфимцы расположились в чужой зоне. Умарк вырезал диагональ на дальнюю штангу — Ларсен проскочил мимо шайбы.
19
17
Омичи около минуты держали шайбу в чужой зоне. Кареев справился с серией бросков.
16
Петерссон! Качнул защитника, сместился к центру и бросил в нижний угол — Кареев щитком спас команду.
15
Уфимцы вышли вперёд по броскам в створ — 11:5.
14
Лемтюгов в средней зоне жёстко встретил Фёдорова. Повреждение получил форвард «Салавата».
13
Уфимцы на эмоциях продолжают давить! Хороший момент упустил Лисин, который в ближнем бою не сумел переиграть Шилина.
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Фёдоров на скорости вошёл в чужую зону, сместился на правый край и с острого угла послал шайбу далеко в сторону.
9
Омичи стали больше времени проводить в чужой зоне. И по воротам чаще бросают гости.
8
Пёрселл совершил проход по флангу и набросил на ворота — Кареев прижал шайбу ко льду.
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Интересно, что Гареев не забросил ни одной шайбы в 51 матче регулярного сезона КХЛ 2017/18. Зато отметился голом в первой игре плей-офф.
6
Хартикайнен вылез на пятак и попытался замкнуть прострел партнёра — шайба прошла рядом со штангой.
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Выстояли уфимцы. Вернулся на лёд Ткачёв.
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Медведев дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
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«Авангард» в полном составе. Гости 1 минуту 40 секунд будут играть в большинстве.
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Хартикайнену на пятаке не удалось замкнуть прострел Умарка. Семёнов подобрал шайбу и вывел её из своей зоны.
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Поехали, матч начался!
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Стартовые вратари: Андрей Кареев — Доминик Фурх.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.