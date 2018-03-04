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01:00
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2:1
закончен
06:30
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Рейнджерс
2:3
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Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
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23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
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НБА / регулярный чемпионат
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03:30
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03:30
Майами ХитДетройт Пистонс
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Хьюстон РокетсБостон Селтикс
123:120
закончен
05:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
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закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
108:100
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Сакраменто КингзЮта Джаз
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Атланта ХоуксФиникс Санз
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15:00
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СельтаЛас-Пальмас
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
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Спартак-2Факел
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Анахайм ДаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
01:00
Нью-Джерси ДэвилзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКоламбус Блю Джекетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Торонто РэпторсШарлотт Хорнетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
05:00
Сакраменто КингзНью-Йорк Никс
не начался

«Салават» вышел живым из голевой перестрелки

«Салават» обыграл «Авангард» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Александр Белинин
РИА Новости

В первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» в Уфе обыграл омский «Авангард». В совокупности команды забросили десять шайб. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Судьи: Николай Акузовский, Виктор Гашилов / Уфа, Уфа-Арена
Матч окончен
Салават Юлаев
6 : 4 3:0, 1:2, 2:2
Авангард
Станислав Гареев (Теэму Хартикайнен, Захар Арзамасцев), 04:52
Максим Майоров (Вячеслав Солодухин, Йоонас Кемппайнен), 10:52
Теэму Хартикайнен (Линус Умарк), 11:35
Линус Умарк (Станислав Гареев, Теэму Хартикайнен), 36:35
Филип Ларсен (Теэму Хартикайнен, Линус Умарк), 50:31 - бол
Теэму Хартикайнен (Линус Умарк), 56:21 - бол
Дмитрий Кугрышев (Илья Михеев, Евгений Медведев), 24:55 - бол
Максим Минеев (Андрей Стась), 25:36
Пётр Хохряков (Семён Кошелев), 44:13
Ансель Галимов (Андрей Стась), 46:07
Салават Юлаев
Авангард
ВРАТАРИ
1 Андрей Кареев
34 Иван Налимов
ЗАЩИТНИКИ
11 Григорий Панин
36 Филип Ларсен 1
37 Оскар Бартулис
57 Максим Гончаров
58 Анатолий Елизаров
92 Захар Арзамасцев
94 Станислав Гареев 1
НАПАДАЮЩИЕ
7 Энвер Лисин
15 Георгий Бусаров
16 Максим Майоров 1
17 Вячеслав Солодухин
23 Йоонас Кемппайнен
38 Илья Зубов
67 Линус Умарк 1
70 Теэму Хартикайнен 2
71 Глеб Кузьмин
78 Антон Бурдасов
88 Артём Фёдоров
91 Евгений Коротков
95 Владимир Ткачёв
Тренер: Эркка Вестерлунд
ВРАТАРИ
33 Доминик Фурх
74 Олег Шилин
ЗАЩИТНИКИ
21 Виталий Меньшиков
50 Максим Березин
51 Максим Минеев 1
55 Егор Мартынов
79 Илья Дервук
82 Евгений Медведев
90 Максим Чудинов
НАПАДАЮЩИЕ
13 Николай Лемтюгов
16 Тедди Пёрселл
18 Дмитрий Кугрышев 1
19 Семён Кошелев
20 Андре Петерссон
23 Андрей Стась
25 Ансель Галимов 1
28 Юхан Сундстрём
62 Пётр Хохряков 1
66 Илья Михеев
93 Данил Файзуллин
94 Кирилл Семёнов
Тренер: Герман Михайлович Титов
Трансляция
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60
Всё, матч окончен! «Салават Юлаев» на своём льду обыграл «Авангард» — 6:4. Омичи провалили старт игры, пропустив три гола к 11-й минуте. Но постепенно команда Германа Титова выровняла игру и отыгралась, однако в концовке уфимцы дожали соперника. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
59
Пошли последние две минуты периода. Не держится шайба у «ястребов».
58
Хартикайнен поучаствовал почти во всех голах команды, набрав пять очков (2+3).
57
ГОЛ! Умарк из угла площадки нашёл на пятаке свободного Хартикайнена, который без помех послал шайбу в верхний угол!
56
Нарушение численного состава у «Авангарда». Кугрышев пошёл отбывать штраф.
54
Сундстрём поборолся на пятаке и бросил в угол — Налимов щитком дотянулся до шайбы.
53
Уфимцы подловили соперника на контратаке! Бурдасов убежал один на один, но Минеев в падении помешал сопернику бросить.
52
Кугрышев вошёл в зону и прострелил вдоль ворот — партнёры не смогли замкнуть.
51
ГОЛ! Умарк в позиционной атаке хозяев нашёл на синей линии свободного Ларсена, который от синей линии вогнал шайбу в дальний угол!
50
Удаление у «Авангарда», Минеев прихватил Хартикайнена, который выкатывался один на один.
49
Момент у Омска! Налимов справился с броском Стася в упор.
47
Налимов вышел вместо Кареева.
47
Замена вратаря у «Салавата».
47
ГОЛ! Отыгрались омичи! Галимов по центру ворвался в чужую зону, выдержал паузу и с кистей вогнал шайбу в девятку! Кареев не дотянулся до шайбы.
46
Момент! Петерссон на пятаке пытался замкнуть наброс Березина — шайба прошла над перекладиной.
45
ГОЛ! Скоростная атака прошла у «Авангарда». Кошелев вошёл в зону по правому флангу и набросил на пятак, а накатившийся Хохряков в касание переправил шайбу в дальний угол!
44
Умарк на паузе убрал двух соперников и бросил с острого угла — Шилин намертво забрал шайбу!
44
Опасно! Хартикайнен резко сместился к центру и бросил в нижний угол — Шилин щитком отразил шайбу в сторону.
43
Гончаров и Сундстрём получили по две минуты за грубость.
43
Стычка возникла перед воротами «Салавата», дело едва не дошло до драки.
41
Начался третий период!
40
Перерыв! 4:2 в пользу «Салавата» после двух периодов. Омичи перехватили инициативу и забросили две шайбы подряд усилиями Кугрышева и Минеева. Были ещё моменты у «ястребов», однако здорово сыграл Кареев. А под занавес периода классный бросок получился у Умарка, который упрочил лидерство своей команды.
39
Медведев от синей линии набросил на ворота, но Кугрышеву не дали забить с пятака.
38
ГОЛ! Хартикайнен вошёл в чужую зону, собрал на себя Мартынова и сделал скидку на Умарка, который из круга вбрасывания вонзил шайбу в девятку!
37
Во втором периоде преимущество по броскам у «Авангарда» — 12:3.
36
Отбились уфимцы. Вернулся на лёд Умарк.
35
Кугрышев! Из круга вбрасывания зарядил по центру ворот — Кареев на месте.
34
Нарушение численного состава у «Салавата». Умарк отправился на скамейку штрафников.
32
Команды в полных составах. Вернулись на лёд Галимов и Бурдасов.
31
Два в два атака Уфы! Хартикайнен не стал делать передачу на партнёра, а бросил с пяти метров — промах!
30
Удаление у «Салавата». Омичи провели контратаку, Бурдасов вынужден был сбить Семёнова.
30
Удаление у «Авангарда». Галимов на пятаке нарушил правила против Фёдорова.
28
Умарк с неудобной руки нанёс бросок из круга вбрасывания — шайба после рикошета ушла в сторону.
27
Момент у «Салавата»! Два в два убежали уфимцы, Коротков вырезал передачу на Ткачёва, который с двух метров бросил по полупустым воротам, но Шилин клюшкой дотянулся до шайбы!
26
ГОЛ! Спустя 41 секунду омичи забросили вторую шайбу. Стась объехал ворота и сделал скидку в центр зоны на Минеева, который послал шайбу в противоход Карееву!
25
ГОЛ! Реализовали большинство «ястребы»! Медведев от синей линии сделал перевод на Кугрышева, который из круга вбрасывания вколотил шайбу в девятку!
24
Удаление у «Салавата». Гончаров нарушил правила в борьбе на пятаке против Михеева.
24
Михеев за воротами технично убрал защитника, вылез на пятак, но не сумел протолкнуть шайбу мимо Кареева.
23
Продолжает давить Уфа. Гончаров подключился к атаке и щёлкнул в ближнюю девятку — Шилин забрал шайбу в ловушку.
22
Лисин! На скорости вошёл в зону и бросил низом — Шилин выручил.
21
Отбились омичи. Вернулся на лёд Медведев.
21
Опасно! Умарк вырезал передачу на дальнюю штангу, Кемппайнен в касание бросил низом — Шилин щитком отразил шайбу.
21
Начался второй период!
20
Перерыв! 3:0 в пользу «Салавата» после первого периода. Уверенное преимущество Уфы как по счёту, так и по игре. Заброшенными шайбами отметились Гареев, Майоров и Хартикайнен. У «Авангарда» есть ещё 40 минут, чтобы перевернуть ход игры.
19
Уфимцы расположились в чужой зоне. Умарк вырезал диагональ на дальнюю штангу — Ларсен проскочил мимо шайбы.
19
Удаление у «Авангарда». Медведев сбил рвавшегося в атаку Солодухина.
17
Омичи около минуты держали шайбу в чужой зоне. Кареев справился с серией бросков.
16
Петерссон! Качнул защитника, сместился к центру и бросил в нижний угол — Кареев щитком спас команду.
15
Уфимцы вышли вперёд по броскам в створ — 11:5.
14
Лемтюгов в средней зоне жёстко встретил Фёдорова. Повреждение получил форвард «Салавата».
13
Уфимцы на эмоциях продолжают давить! Хороший момент упустил Лисин, который в ближнем бою не сумел переиграть Шилина.
12
Шилин вышел вместо Фурха.
12
Замена вратаря у «Авангарда».
12
Тайм-аут взял Герман Титов.
12
ГОЛ! Умарк сместился на правый край и в окружении двух соперников нашёл на пятаке свободного Хартикайнена, который с трёх метров расстрелял ворота Фурха!
11
ГОЛ! Реактивную контратаку провели уфимцы. Солодухин вошёл в зону и отдал на Кемппайнена, финн прострелил на дальнюю штангу, а Майоров поразил пустой угол!
10
Фёдоров на скорости вошёл в чужую зону, сместился на правый край и с острого угла послал шайбу далеко в сторону.
9
Омичи стали больше времени проводить в чужой зоне. И по воротам чаще бросают гости.
8
Пёрселл совершил проход по флангу и набросил на ворота — Кареев прижал шайбу ко льду.
7
Интересно, что Гареев не забросил ни одной шайбы в 51 матче регулярного сезона КХЛ 2017/18. Зато отметился голом в первой игре плей-офф.
6
Хартикайнен вылез на пятак и попытался замкнуть прострел партнёра — шайба прошла рядом со штангой.
5
ГОЛ! Хартикайнен от борта сделал передачу в центр на Арзамасцева, тот отдал шайбу дальше на Гареева, который с левого края бросил между щитков Фурху — голкипер не успел среагировать!
5
Выстояли уфимцы. Вернулся на лёд Ткачёв.
4
Медведев дважды атаковал от синей линии, но не дошла шайба до ворот.
3
«Авангард» в полном составе. Гости 1 минуту 40 секунд будут играть в большинстве.
3
Удаление у «Салавата». Ткачёв за подножку против Галимова получил малый штраф.
2
Хартикайнену на пятаке не удалось замкнуть прострел Умарка. Семёнов подобрал шайбу и вывел её из своей зоны.
1
Удаление у «Авангарда». Фурх в безобидной ситуации выбросил шайбу за пределы площадки. Файзуллин пошёл отбывать штраф.
1
Поехали, матч начался!
0
Стартовые вратари: Андрей Кареев — Доминик Фурх.
0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.