17 августа 2022, 18:30 Спорт По стопам «Амкала»: медиакоманда 2DROTS играет в 1/256 финала Кубка России. LIVE Футбол. Кубок России. 1/256 финала. «2DROTS» — «Чертаново». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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Путь в Кубке России начинает еще одна футбольная медиакоманда — «2DROTS». В матче 1/256 финала они встретятся с «Чертаново» и постараются повторить успех команды блогеров «Амкал», которая днем ранее обеспечила себе участие в следующей стадии турнира. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала Матч не начался 17 августа 18:30 2DROTS Москва 0:0 Чертаново Москва Стадион «Арена Химки», Химки Главный судья: Игорь Вертков (Москва, Россия)