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Путь в Кубке России начинает еще одна футбольная медиакоманда — «2DROTS». В матче 1/256 финала они встретятся с «Чертаново» и постараются повторить успех команды блогеров «Амкал», которая днем ранее обеспечила себе участие в следующей стадии турнира. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Кубок России. 1-й раунд - 1/256 финала
Матч не начался
17 августа 18:30
2DROTS
Москва
0:0
Чертаново
Москва
Стадион «Арена Химки», Химки
Главный судья: Игорь Вертков (Москва, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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18:15
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Медиакоманда «2DROTS» начинает выступление в Кубке России матчем против «Чертаново». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.
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