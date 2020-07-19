'45+4

Перерыв! 3:0 в пользу «Химок» после 45 минут. Голы на счету Гапона, Трошечкина и Поляруса. Отличный первый тайм от команды Сергея Юрана — гости компактно оборонялись и отвечали реактивными контратаками. Посмотрим, удастся ли уральцам спасти игру после перерыва.