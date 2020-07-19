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Урал Химки

Сотворить сенсацию: «Химки» бьются с «Уралом» в Кубке. LIVE

Олимп Кубок России. 1/2 финала. «Урал» — «Химки». ОНЛАЙН

Екатеринбургский «Урал» принимает «Химки» в полуфинальном матче Олимп Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
1/2 финала  |   19 июля 13:00   |  перерыв
Урал
0:3
Химки
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург | Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Калинин 10'
Гапон 11'
Трошечкин 36'
Полярус 37'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Ярослав Годзюр
95 (з)   Игорь Калинин 10'
93 (з)   Алексей Герасимов
15 (з)   Денис Кулаков
8 (п)   Роман Емельянов
18 (п)   Михал Кухарчик
6 (п)   Рафал Аугустыняк
44 (п)   Андрей Егорычев
14 (п)   Юрий Бавин
10 (п)   Эрик Бикфалви
88 (н)   Павел Погребняк
22 (в)   Илья Лантратов
33 (з)   Евгений Гапон 11'
96 (з)   Александр Смирнов
6 (з)   Дмитрий Тихий
15 (з)   Егор Данилкин
87 (п)   Кирилл Боженов
9 (п)   Максим Мартусевич
23 (п)   Аршак Корян
14 (п)   Артём Полярус 37'
5 (п)   Александр Трошечкин 36'
88 (н)   Владимир Дядюн
Запасной состав
60 (в)   Владислав Полетаев
3 (з)   Вараздат Ароян
4 (з)   Артём Мамин
21 (з)   Исламжан Насыров
5 (з)   Мацей Вилюш
11 (п)   Дмитрий Ефремов
22 (п)   Айхан Гусейнов
80 (п)   Чингиз Магомадов
20 (н)   Андрей Панюков
35 (н)   Николай Золотов
35 (в)   Егор Генералов
1 (в)   Дмитрий Хомич
99 (з)   Андрей Евдокимов
4 (з)   Михаил Тихонов
3 (п)   Святослав Георгиевский
44 (п)   Илья Кухарчук
20 (п)   Никита Маляров
70 (п)   Андрей Мурнин
11 (н)   Дмитрий Барков
10 (н)   Камран Алиев
24 (н)   Мохамед Конате
8 (н)   Богдан Мишуков
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Трансляция
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'45+4
Перерыв! 3:0 в пользу «Химок» после 45 минут. Голы на счету Гапона, Трошечкина и Поляруса. Отличный первый тайм от команды Сергея Юрана — гости компактно оборонялись и отвечали реактивными контратаками. Посмотрим, удастся ли уральцам спасти игру после перерыва.
'45+3
Ещё один заброс в штрафную «Химок»! Аугустыняк подстроился и пробил с полулёта — получилось слишком высоко.
'45+2
Емельянов подобрал отскок возле штрафной и мощно пробил! Гости заблокировали.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Опасно! Кулаков с фланга навесил во вратарскую, Аугустыняк оказался один перед воротами и пробил головой — перекладина выручил гостей!
'41
Бавин навесил в штрафную! Гапон выиграл позицию и не позволил Бикфалви пробить по воротам.
'39
Борьба в штрафной «Химок»! Аугустыняк с острого угла пробил в Лантратова.
'38
ВАР проверил момент с третьим голом, но там никакого офсайда и близко не было. Всё чисто.
'37
ГОЛ! «Химки» подловили уральцев на контратаке! Боженов ускорился и сделал передачу вперёд, а Полярус со входа в штрафную вогнал мяч в дальний нижний угол!
'36
ГОЛ! Гости разыграли штрафной. Корян мягко навесил на дальнюю штангу, Смирнов сделал скидку в центр, а Трошечкин подстроился и вколотил мяч под перекладину!
'35
Аугустыняк на эмоциях пнул по мячу после свистка. Лапочкин устно предупредил хавбека уральцев.
'34
Бикфалви поборолся и сделал скидку во вратарскую! Лантратов чётко сыграл на выходе, опередив Погребняка.
'32
«Урал» подолгу разыгрывает мяч перед чужой штрафной, но нет ударов по воротам.
'30
Калинин забежал по флангу и прострелил в штрафную — мяч попал в руку Егорычеву. Арбитр всё видел и свистнул фол в атаке.
'28
Ещё момент у гостей! Смирнов на фланге ушёл от Кулакова и прострелил вдоль ворот — партнёрам не удалось замкнуть.
'26
Момент у «Химок»! Боженов забежал по флангу и прострелил в штрафную — Корян не попал по мячу, а Трошечкин в касание пробил выше цели.
'24
Пауза в игре — арбитр отправил команды попить воды.
'23
«Химки» в контратаке убежали четыре в четыре! Корян сделал слишком сильный заброс — Дядюн не сумел зацепиться за мяч.
'21
Полярус ускорился по флангу и мягко навесил на дальнюю штангу, но Корян не дотянулся до мяча!
'19
Полярус в контратаке освободился от опеки и пробил из-за пределов штрафной — Годзюр всё контролировал.
'17
Бикфалви! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой по центру ворот — Лантратов на месте!
'16
Быстрая атака «Урала». Кулаков забежал по флангу и мягко навесил — Данилкин вынес мяч на угловой.
'14
Аугустыняк ускорился по центру и пальнул с дальней дистанции! Мяч улетел выше перекладины.
'12
ВАР подтвердил, что всё было по правилам — не было офсайда у гостей. Чистый гол.
'11
ГОЛ! Полярус со штрафного вырезал подачу на дальнюю штангу, Гапон опередил соперника и головой вколотил мяч в сетку ворот!
'10
Калинин в подкате влетел в ногу сопернику и получил «горчичник».
'10
Кулаков с углового навесил на дальнюю штангу, Герасимов высоко выпрыгнул и пробил головой по воротам — Лантаратов среагировал!
'8
Заброс в штрафную «Химок»! Смирнов выиграл борьбу и не пустил к мячу Кулакова.
'6
«Урал» забрал мяч и всей командой перешёл на чужую половину поля. Гости компактно обороняются.
'4
Ответ «Химок»! Дядюн с центра штрафной откликнулся на подачу с фланга и попытался головой подрезать мяч в дальний угол — промах.
'3
Перехват в центре поля. Кухарчик убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, но Погребняку помешали в касание пробить по воротам!
'1
Матч стартовал! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Стартовые составы на игру.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России: «Урал» — «Химки». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.