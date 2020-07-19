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Трансляция
С конца
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'45+4
Перерыв! 3:0 в пользу «Химок» после 45 минут. Голы на счету Гапона, Трошечкина и Поляруса. Отличный первый тайм от команды Сергея Юрана — гости компактно оборонялись и отвечали реактивными контратаками. Посмотрим, удастся ли уральцам спасти игру после перерыва.
'45+3
Ещё один заброс в штрафную «Химок»! Аугустыняк подстроился и пробил с полулёта — получилось слишком высоко.
'45+2
Емельянов подобрал отскок возле штрафной и мощно пробил! Гости заблокировали.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Опасно! Кулаков с фланга навесил во вратарскую, Аугустыняк оказался один перед воротами и пробил головой — перекладина выручил гостей!
'41
Бавин навесил в штрафную! Гапон выиграл позицию и не позволил Бикфалви пробить по воротам.
'39
Борьба в штрафной «Химок»! Аугустыняк с острого угла пробил в Лантратова.
'38
ВАР проверил момент с третьим голом, но там никакого офсайда и близко не было. Всё чисто.
'37
'36
'35
Аугустыняк на эмоциях пнул по мячу после свистка. Лапочкин устно предупредил хавбека уральцев.
'34
Бикфалви поборолся и сделал скидку во вратарскую! Лантратов чётко сыграл на выходе, опередив Погребняка.
'32
«Урал» подолгу разыгрывает мяч перед чужой штрафной, но нет ударов по воротам.
'30
Калинин забежал по флангу и прострелил в штрафную — мяч попал в руку Егорычеву. Арбитр всё видел и свистнул фол в атаке.
'28
Ещё момент у гостей! Смирнов на фланге ушёл от Кулакова и прострелил вдоль ворот — партнёрам не удалось замкнуть.
'26
Момент у «Химок»! Боженов забежал по флангу и прострелил в штрафную — Корян не попал по мячу, а Трошечкин в касание пробил выше цели.
'24
Пауза в игре — арбитр отправил команды попить воды.
'23
«Химки» в контратаке убежали четыре в четыре! Корян сделал слишком сильный заброс — Дядюн не сумел зацепиться за мяч.
'21
Полярус ускорился по флангу и мягко навесил на дальнюю штангу, но Корян не дотянулся до мяча!
'19
Полярус в контратаке освободился от опеки и пробил из-за пределов штрафной — Годзюр всё контролировал.
'17
Бикфалви! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой по центру ворот — Лантратов на месте!
'16
Быстрая атака «Урала». Кулаков забежал по флангу и мягко навесил — Данилкин вынес мяч на угловой.
'14
Аугустыняк ускорился по центру и пальнул с дальней дистанции! Мяч улетел выше перекладины.
'12
ВАР подтвердил, что всё было по правилам — не было офсайда у гостей. Чистый гол.
'11
'10
'10
Кулаков с углового навесил на дальнюю штангу, Герасимов высоко выпрыгнул и пробил головой по воротам — Лантаратов среагировал!
'8
Заброс в штрафную «Химок»! Смирнов выиграл борьбу и не пустил к мячу Кулакова.
'6
«Урал» забрал мяч и всей командой перешёл на чужую половину поля. Гости компактно обороняются.
'4
Ответ «Химок»! Дядюн с центра штрафной откликнулся на подачу с фланга и попытался головой подрезать мяч в дальний угол — промах.
'3
Перехват в центре поля. Кухарчик убежал по правому флангу и прострелил в штрафную, но Погребняку помешали в касание пробить по воротам!
'1
Матч стартовал! Уральцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Стартовые составы на игру.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка России: «Урал» — «Химки». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.