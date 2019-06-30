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Трансляция
С конца
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'40
Ари забрался в положение вне игры.
'38
'37
Пенальти! Ольссон оказался на газоне в штрафной «Ростова», когда пытался выскочить на проникающий пас.
'37
Перспективный штрафной «Ростова» оказался не столь опасным. Ерёменко подал, Шомуродов пробил выше створа.
'34
Намли вывел на ударную позицию Вандерсона, но бразилец не попал в дальний угол.
'33
Ари, прорываясь к лицевой, выпустил мяч за пределы поля. Будет угловой.
'31
Шомуродов выстрелил с острейшего угла, но Синицын среагировал.
'30
Петров неплохо приложился из-за пределов штрафной — Песьяков отбил.
'28
Ольссона сбили в игровом стыке в центре поля. Арбитр назначил штрафной.
'26
«Быки» справились с опасным прострелом ростовчан, выбив мяч из своей вратарской.
'24
Арбитр сделал паузу. Жарко в Австрии, игрокам пора поправить водный баланс.
'23
'21
Шанс «Краснодара»! После навеса с углового мяч приземлился во вратарскую Песьякова, где по нему не попал Фьолусон.
'20
Ари подключил к атаке Сулейманова, который сразу же пробил с линии штрафной — мяч попал в защитника.
'19
Слишком просто удар головой получился у Шомуродова.
'17
«Краснодар» провёл комбинацию на краю чужой штрафной. Всё закончилось неточным ударом Сулейманова.
'16
Почти все атаки «Ростова» идут через Ерёменко, который постоянно заряжен на обостряющие передачи.
'15
Ари ворвался в штрафную через центр, все защитники пятились, поэтому бразилец пробил, но в створ не попал, скорее всего, из-за рикошета.
'13
Скопинцев неудачно взял игру на себя, пытаясь проскочить двоих соперников.
'11
Момент «Ростова»! Полоз ворвался в штрафную и покатил мяч под удар Попову, но выстрел болгарина пришёлся в Спаича.
'11
Петров не успел за сильной диагональю Спаича. «Ростов» играет интереснее.
'10
Удары Ерёменко и Полоза были блокированы.
'9
Опасно! Ари поборолся, Ольссон подхватил мяч у вратарской и пнул его рядом с воротами!
'8
Скопинцев перехватил прострел ростовчан и самостоятельно побежал вперёд, нарвавшись на фол Ерёменко.
'7
Песьяков позволили себе дриблинг в штрафной, чуть было не потеряв мяч.
'6
Ерёменко без сопротивления навесил на Попова, у которого не получился удар с лёта.
'4
Очень динамичное начало. «Ростов» не закрывается, а ищет варианты впереди.
'3
Ерёменко классным финтом ушёл от соперника, а вот затем ошибся с пасом направо.
'2
Синицын неожиданно не попал по мячу на краю своей штрафной, пришлось в панике выбить мяч в аут.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: «Краснодар» — «Ростов». Начало игры запланировано на 11:30 по московскому времени.