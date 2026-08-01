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ФИФА отказалась «продавать чемпионат мира»: проект FIFA Forward Enterprise реализован не будет

ФИФА отказалась от продажи доли в коммерческих правах на чемпионаты мира

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил об отказе от проекта FIFA Forward Enterprise, предполагавшего привлечение частных инвесторов к коммерческим операциям ФИФА. Федерация рассчитывала получить до $4,2 млрд за миноритарную долю в новой структуре стоимостью около $20 млрд, однако инициатива вызвала угрозу бойкота со стороны УЕФА, сопротивление других конфедераций и открытый конфликт внутри руководства ФИФА.

Джанни Инфантино сообщил, что проект FIFA Forward Enterprise не будет реализован, поскольку обсуждение инициативы привело к расколу в мировом футболе. По словам президента ФИФА, возникшие противоречия перестали соответствовать первоначальной цели предложения — укреплению национальных федераций и развитию футбола в странах, нуждающихся в дополнительном финансировании.

«Внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект вызвал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня его поддержки, больше не отвечают первоначально поставленной цели. Нашей целью всегда было и всегда будет объединять и совершенствовать. Поэтому это предложение не получит дальнейшего развития», — говорится в заявлении Инфантино.

ФИФА представила проект 28 июля. Таким образом, от инициативы отказались спустя всего три дня после ее публичного объявления и еще до голосования национальных ассоциаций.

Что планировала ФИФА

Проект предусматривал создание подконтрольной ФИФА дочерней компании FIFA Forward Enterprise. В ней предполагалось объединить коммерческие права, включая продажу прав на телетрансляции, спонсорские и лицензионные соглашения, билеты и программы гостеприимства, а также операционное управление турнирами.

Инвесторам предлагалась не доля в самом турнире или ФИФА, а неконтролирующая доля в коммерческой структуре, которая должна была заниматься проведением и монетизацией чемпионатов мира и других соревнований.

ФИФА планировала сохранить большинство мест в совете директоров FIFA Forward Enterprise и исключительные полномочия в вопросах футбольных правил, календаря, форматов соревнований и иных спортивных решений. Внешние инвесторы, согласно проекту, не должны были участвовать в операционном управлении.

Стоимость новой компании оценивалась примерно в $20 млрд. За долю до 20% ФИФА намеревалась привлечь до $4,2 млрд. Средства предполагалось направить на расширение программ поддержки 211 национальных федераций.

Финансирование каждой ассоциации по программе FIFA Forward в цикле 2027–2030 годов предлагалось увеличить с $8 млн до $20 млн. Кроме того, федерации могли добровольно получить еще до $20 млн на строительство стадионов и тренировочных центров, развитие национальных команд, массового и женского футбола. Общий объем запланированных ФИФА вложений в развитие футбола в течение четырех лет мог превысить $10 млрд.

Дополнительное внимание к проекту привлек состав предполагаемых инвесторов.

Возглавить их группу должна была Thrive Eternal — структура, созданная инвестиционной компанией Thrive Capital, основателем которой является Джошуа Кушнер. Джошуа Кушнер — брат Джареда Кушнера, мужа дочери президента США Дональда Трампа Иванки. При этом подтверждений участия Джареда Кушнера или самого Трампа в подготовке сделки не было.

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Угроза бойкота и конфликт внутри ФИФА

Главным противником проекта стал Союз европейских футбольных ассоциаций. УЕФА и все 55 входящих в него национальных федераций единогласно отвергли предложение и заявили, что их сборные не будут участвовать в турнирах ФИФА, пока инициатива остается в силе.

В УЕФА утверждали, что чемпионат мира нельзя превращать в инвестиционный продукт, а допуск частного капитала создаст постоянное давление на ФИФА с целью увеличения коммерческой прибыли.

Европейские федерации также обвинили ФИФА в подготовке проекта без содержательных консультаций с участниками футбольной отрасли.

Против инициативы выступила также Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Азиатская футбольная конфедерация поддержала позицию УЕФА и КОНКАКАФ, хотя не стала напрямую угрожать бойкотом. В АФК заявили, что проект не способен получить необходимую широкую поддержку, а порядок его подготовки выявил проблемы в системе консультаций и принятия решений ФИФА.

Спор привел к публичному конфликту и внутри международной федерации.

Старший советник Инфантино Карлос Кордейро 31 июля ушел в отставку, назвав инициативу «плохой сделкой для футбола». Он заявил, что не участвовал в подготовке проекта, и поставил под сомнение необходимость продажи постоянной доли в одном из наиболее ценных активов ФИФА при наличии у организации значительных резервов и отсутствии долга.

Операционный директор ФИФА Кевин Ламур обвинил руководство в том, что сотрудники не были должным образом проинформированы о проекте. Он охарактеризовал FIFA Forward Enterprise как инициативу одного человека.

Трамп 31 июля заявил журналистам в Кэмп-Дэвиде, что не обсуждал с Инфантино продажу доли внешним инвесторам. Президент США и глава ФИФА поддерживают близкие отношения, в том числе на фоне проведения чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

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Еще 30 июля Инфантино называл FIFA Forward Enterprise «золотой возможностью» для увеличения финансирования футбола и подчеркивал, что проект остается предметом консультаций. На следующий день он отказался от инициативы, признав, что возникший раскол исключает ее дальнейшее продвижение.

Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино вручают кубок сборной Испании за победу в ЧМ-2026
Lee Smith/Action Images via Reuters

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