«Мы будем наносить им очень сильные удары». Трамп приказал подготовить новую атаку на Иран

США готовятся к новому этапу военной кампании против Ирана на фоне отсутствия прогресса в переговорах с Тегераном. Удары могут начаться уже в эти выходные. По информации американских СМИ, администрация Дональда Трампа рассматривает расширение списка целей и атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. Израиль может присоединиться к новым атакам.

Президент США Дональд Трамп приказал военным подготовить новую серию мощных ударов по Ирану, которые могут начаться уже в эти выходные и продлиться несколько дней. Как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Трамп одобрил представленный ему план атаки 31 июля во время заседания в президентской резиденции Кэмп-Дэвид.

Цель новой операции — усилить военное давление на Тегеран и вынудить иранское руководство вернуться к переговорам на условиях Вашингтона. При этом американские чиновники допустили, что дипломатический прорыв может привести к остановке готовящихся ударов.

Перед заседанием в пятницу Трамп дал понять, что намерен продолжить военную кампанию:

«Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: Мы больше не можем это выносить».

Новые цели

CBS News со ссылкой на несколько источников сообщил, что США и Израиль готовят одну из наиболее мощных атак против энергетической инфраструктуры Ирана. В число возможных целей входят электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты, обеспечивающие работу государственных и военных структур.

По информации телеканала, в администрации США также обсуждалось отключение электричества в Тегеране, однако отдельного решения по этому вопросу к вечеру 31 июля не приняли. Рассматривалась и возможность завершить основной этап операции до открытия финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу ее влияния на американскую и мировую экономику. Конечные сроки ударов при этом не определены.

Американские источники CBS утверждают, что Израиль уведомлен о планах и координирует действия с Вашингтоном.

Однако израильский чиновник заявил телеканалу, что его стране неизвестно о решении возобновить полномасштабную операцию и что США не предлагали ей присоединиться к новым ударам.

Есть ли приказ?

Сообщения СМИ расходятся в оценке стадии подготовки операции. WSJ пишет, что Трамп уже отдал военным приказ и одобрил план новой атаки. CBS и Axios сообщили со ссылкой на свои источники, что президент серьезно рассматривает удары в ближайшие дни, но окончательную команду на их начало еще не дал.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что США намерены победить и не позволят Ирану получить ядерное оружие. Представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что ведомство готово немедленно выполнить распоряжения президента, но отказался обсуждать возможные цели до принятия окончательного решения.

Связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) агентство Tasnim привело слова высокопоставленного представителя иранских служб безопасности, который назвал возможную атаку на инфраструктуру «безумием».

Тегеран якобы подготовил ответный план, предусматривающий удары по критически важным объектам Израиля и американской энергетической инфраструктуре в регионе.

Вооруженный конфликт США и Израиля против Ирана продолжается с конца февраля и сопровождается сериями взаимных ударов, периодическими паузами и попытками возобновить переговоры через посредников. В конце июля Вашингтон на несколько дней приостановил бомбардировки, однако перемирие фактически сорвалось после новых атак на американские силы и объекты союзников США. В конце июля Центральное командование ВС США сообщило о массированном ударе по десяткам объектов КСИР, включая командные центры, ракетные и беспилотные комплексы, системы береговой обороны и морскую инфраструктуру.

Боевые действия распространились за пределы Ирана и затронули Ирак, Иорданию, Кувейт, Бахрейн, Саудовскую Аравию и судоходство в Персидском заливе. Одним из центральных элементов противостояния стал Ормузский пролив, через который проходила около пятой части мировых поставок нефти. Удары по энергетической инфраструктуре Ирана или ответные действия Тегерана против американских баз, союзников Вашингтона и коммерческих судов могут привести к дальнейшему расширению конфликта и новому росту цен на энергоносители.