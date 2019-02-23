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Трансляция
С конца
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'39
Пауревич решился на дальний удар — промах.
'37
Хорошую атаку «Уфа» провела, Игбун прострелил с правого края в штрафную, Фернандес опередил Тилла в борьбе за мяч.
'35
Обляков от центра поля рванул к штрафной соперника, далее отыграл на Чалова чуть левее, но у Фёдора обратный пас под удар Ивану не прошёл.
'33
Продолжает ЦСКА с игровым преимуществом действовать.
'31
Магнуссон не позволил «Уфе» разогнать атаку правым краем — отличный перехват у бровки.
'30
Неплохо москвичи комбинируют у штрафной соперника, но дело до удара по воротам пока не доходит.
'28
Чалов принял мяч у чужой штрафной, получил небольшой толчок в спину, но это не потянуло на фол.
'26
ЦСКА после забитого мяча только добавил в активности.
'25
Игбун пришёл помочь своей обороне и выбил мяч в аут после подачи «армейцев» от угла поля.
'24
Перехватили москвичи мяч, могло быть более опасно, но удалось заработать лишь угловой.
'22
'20
Набабкин выбил головой мяч из штрафной после исполненного уфимского стандарта.
'19
«Уфа» активно провела первые минуты встречи, но теперь вынуждена больше действовать без мяча.
'17
Чалов головой скидку делал, но партнёров по команде рядом не оказалось — мяч достался голкиперу.
'15
ЦСКА не смог провести быструю атаку с ходу, пришлось москвичам перейти на позиционное нападение.
'13
Сысуев забрался в положение вне игры — остановлена уфимская атака свистком арбитра.
'12
Сигурдссон не смог обработать мяч у лицевой линии после длинного паса в его адрес — удар от ворот.
'11
Фернандес прострелил в штрафную «Уфы» — оборона справилась, выбив мяч от своих ворот.
'9
Ахметов долго готовил свой удар, в итоге его накрыли.
'8
Заброс в штрафную уфимцев прервал Беленов — мяч в руках вратаря.
'6
Живоглядов с правого фланга подавал в штрафную ЦСКА, но первым на мяче оказался Магнуссон.
'4
Остановлена атака «Уфу» свистком рефери — офсайд зафиксирован.
'3
Неспешно проходят первые минуты встречи. Пока много игры у центра поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Уфа». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.