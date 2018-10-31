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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 1:0 в пользу«Арсенала» после 45 минут. Туляки воспользовались ошибкой обороны соперника и вышли вперёд после гола Джорджевича. Грозненцы активно провели концовку тайма, создали несколько моментов, но не смогли забить.
'44
Митришев! Прошёл по центру и пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл чуть выше девятки!
'43
'41
Балай попытался по центру разрезать оборону соперника, но партнёры не пошли на мяч.
'39
«Ахмат» с преимуществом проводит концовку тайма. Грозненцы подолгу разыгрывают мяч перед с штрафной, но мало ударов.
'37
Ткачёв разогнал атаку и сделал передачу на Мирзова, но тот упёрся в защитника и потерял мяч.
'35
Мохаммади промчался по флангу и навесил в штрафную, гости выбили мяч в сторону.
'33
Ещё одна ошибка «Ахмата»! Мирзов подобрал мяч, вошёл в штрафную и пробил по воротам — Гудиев на месте!
'31
'30
Хагуш получил удар по ноге в центре поля. Пауза в игре.
'28
Ошиблись туляки в обороне! Балай оказался с мячом в штрафной, но не сумел пробить Нигматуллина.
'26
По владению мячом небольшое преимущество у «Ахмата» — 52% на 48%.
'24
Хагуш подобрал отскок в штрафной и пробил с острого угла — Гудиев спас команду.
'23
'20
Мохаммади со штрафного навесил на Анхеля, который из убойной позиции послал мяч выше перекладины.
'18
Мирзов совершил проход по флангу и навесил в штрафную, но не дошёл мяч до Бакаева.
'16
'14
Гащенков подобрал отскок и пробил из-за пределов штрафной — мяч прошёл выше перекладины.
'12
Бакаев протащил мяч по флангу, но не сумел на дриблинге уйти от Мохаммади. Удар от ворот будет.
'10
Туляки постепенно освоились и стали больше владеть мячом. Равная игра идёт.
'8
Григалава после подбора пробил с дальней дистанции! Мяч улетел на трибуну.
'6
Бакаев в контратаке совершил рывок по флангу, наткнулся на защитника и потерял мяч.
'4
Грозненцы активно проводят стартовые минуты. Хозяева заработали два угловых подряд, но гости отбились.
'2
Исмаэл! Дошёл до штрафной и пальнул в угол — Нигматуллин выручил.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.