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Ахмат Арсенал

С поддержкой Кадырова: «Ахмат» бьется с «Арсеналом». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Ахмат» — «Арсенал»

«Ахмат» на своем поле принимает тульский «Арсенал» в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
1/8 финала  |   31 октября 19:30   |  перерыв
Ахмат
0:1
Арсенал
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный | Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Гащенков 23'
Исмаэл 31'
Джорджевич 17'
Костадинов 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Виталий Гудиев
40 (з)   Ризван Уциев
15 (з)   Андрей Семёнов
13 (з)   Милад Мохаммади
4 (з)   Уилкер Анхель
6 (п)   Михаил Гащенков 23'
14 (п)    Раванелли
11 (п)    Исмаэл 31'
8 (п)   Идрисса Думбия
95 (н)   Магомед Митришев
18 (н)   Беким Балай
1 (в)   Артур Нигматуллин
8 (з)   Гиа Григалава
14 (з)   Анри Хагуш
6 (з)   Максим Беляев
21 (з)   Виктор Альварес
5 (з)   Кадри Мохаммед
11 (п)   Сергей Ткачёв
19 (п)   Резиуан Мирзов
78 (п)   Зелимхан Бакаев
70 (п)   Георги Костадинов 43'
18 (н)   Лука Джорджевич 17'
Запасной состав
16 (в)   Евгений Городов
2 (з)    Родолфо
3 (з)   Заурбек Плиев
5 (з)   Магомед Мусалов
19 (п)   Олег Иванов
10 (п)   Халид Кадыров
59 (п)   Евгений Харин
9 (н)   Заур Садаев
17 (н)   Аблайе Мбенге
36 (в)   Михаил Левашов
50 (в)   Егор Шамов
71 (з)   Александр Денисов
33 (з)   Артём Сокол
90 (з)   Александр Крикуненко
7 (п)   Кантемир Берхамов
23 (п)   Игорь Горбатенко
22 (п)   Даниил Лесовой
80 (н)   Ярослав Ивакин
17 (н)   Гурам Аджоев
10 (н)   Эванс Кангва
45 (н)   Огнен Ожегович
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'45
Перерыв! 1:0 в пользу«Арсенала» после 45 минут. Туляки воспользовались ошибкой обороны соперника и вышли вперёд после гола Джорджевича. Грозненцы активно провели концовку тайма, создали несколько моментов, но не смогли забить.
'44
Митришев! Прошёл по центру и пробил с радиуса штрафной — мяч прошёл чуть выше девятки!
'43
Костадинов в подкате сбил рвавшегося в атаку Раванелли. Жёлтая карточка.
'41
Балай попытался по центру разрезать оборону соперника, но партнёры не пошли на мяч.
'39
«Ахмат» с преимуществом проводит концовку тайма. Грозненцы подолгу разыгрывают мяч перед с штрафной, но мало ударов.
'37
Ткачёв разогнал атаку и сделал передачу на Мирзова, но тот упёрся в защитника и потерял мяч.
'35
Мохаммади промчался по флангу и навесил в штрафную, гости выбили мяч в сторону.
'33
Ещё одна ошибка «Ахмата»! Мирзов подобрал мяч, вошёл в штрафную и пробил по воротам — Гудиев на месте!
'31
Исмаэл пытался пробить в падении по мячу, в попал в подбородок Григалаве. Жёлтая карточка.
'30
Хагуш получил удар по ноге в центре поля. Пауза в игре.
'28
Ошиблись туляки в обороне! Балай оказался с мячом в штрафной, но не сумел пробить Нигматуллина.
'26
По владению мячом небольшое преимущество у «Ахмата» — 52% на 48%.
'24
Хагуш подобрал отскок в штрафной и пробил с острого угла — Гудиев спас команду.
'23
Гащенков грубо сыграл против Мирзова и получил «горчичник».
'20
Мохаммади со штрафного навесил на Анхеля, который из убойной позиции послал мяч выше перекладины.
'18
Мирзов совершил проход по флангу и навесил в штрафную, но не дошёл мяч до Бакаева.
'16
ГОЛ! Грубейшая ошибка Гащенкова в центре поля! Бакаев тут же вывел Джорджевича один на один с вратарём, Лука обыграл Гудиева и поразил пустые ворота.
'14
Гащенков подобрал отскок и пробил из-за пределов штрафной — мяч прошёл выше перекладины.
'12
Бакаев протащил мяч по флангу, но не сумел на дриблинге уйти от Мохаммади. Удар от ворот будет.
'10
Туляки постепенно освоились и стали больше владеть мячом. Равная игра идёт.
'8
Григалава после подбора пробил с дальней дистанции! Мяч улетел на трибуну.
'6
Бакаев в контратаке совершил рывок по флангу, наткнулся на защитника и потерял мяч.
'4
Грозненцы активно проводят стартовые минуты. Хозяева заработали два угловых подряд, но гости отбились.
'2
Исмаэл! Дошёл до штрафной и пальнул в угол — Нигматуллин выручил.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка России: «Ахмат» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.