Российские хакеры получили доступ к документам и перепискам об атаках ВСУ на РФ. Из них стало известно, что в ударах по российским объектам принимают непосредственное участие сотрудники НАТО. Так, хакеры выяснили, что специалист по гибридной войне Барт де Вахтер контактировал с представителями СБУ и передал им координаты танкера «Газпрома», который перевозит сжиженный природный газ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российские хакеры получили доказательства того, что НАТО принимало непосредственное участие в ударах по территории России. Об этом со ссылкой на документ сообщил ТАСС.

«Мы документально подтверждаем то, что НАТО принимает прямое участие в ударах по территории России. И более того, после налетов беспилотников в работу включаются специалисты по гибридной войне и информационным операциям. Мы давно говорим, что Украину просто используют для войны с Россией и что заказчики этой войны сидят не в Киеве, а в спокойных европейских городах», — заявили хакеры в беседе с агентством.

Что рассказали хакеры?

По данным ТАСС, хакерам удалось получить доступ к переписке и документам, которые касаются ударов ВСУ по нефтяным терминалам в Ленинградской и Калининградской областях в июле 2026 года.

Так, в них сказано, что координаты объектов украинской армии предоставил специалист по гибридной войне Барт де Вахтер. Сейчас он является сотрудником организации HAVN (Hybrid Analyse Vigilant Network), которая связана с Силами специальных операций и разведкой НАТО.

Именно де Вахтер, как отмечает агентство, передал представителю Службы безопасности Украины (СБУ) разведданные с координатами танкера «Газпрома», который перевозит сжиженный природный газ. Кроме того, он также предлагал представителю Центра международного сотрудничества СБУ по имени Иван провести онлайн-встречу, к которой должен был подключиться его начальник из разведки по имени Мартин.

«В свою очередь Иван предлагал подключить к переписке своего эксперта — майора СБУ Михаила Марченко. Он характеризовался в переписке как опытный специалист, чья основная сфера деятельности — это «гибридные угрозы, шпионаж, диверсионная деятельность, информационные операции в современных конфликтах », — уточнил ТАСС.

НАТО участвует в атаках

В РФ ранее уже неоднократно заявляли о том, что Североатлантический альянс участвует в атаках на Россию. Военный эксперт Юрий Кнутов еще в июне 2025 года говорил, что страны НАТО предоставляют разведданные и закладывают координаты объектов со спутников.

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев также заявлял, что предоставление странами Прибалтики и Финляндией пространства для ударных украинских беспилотников, целью которых были российские порты на Балтике, означает прямое участие стран альянса в атаках на территорию и инфраструктуру России.

«По сути сейчас НАТО выступает единым блоком уже не как наши условные противники, а враги. Их разведка 24 часа в сутки работает против нас, их вооружение, как подчеркнул Путин в недавнем интервью, бесплатно поставляется на Украину и стреляет в наших военных, <...> берутся обязательства и принимаются коллективные решения в рамках НАТО о новых поставках, о новых партиях вооружения с постоянным повышением их технического уровня. Эти страны — Франция, Англия, США — сейчас находятся в одной организации, которая де-факто воюет с нами, находится с нами в состоянии прямого вооруженного противостояния», — отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.