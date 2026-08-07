По всей Москве раздался громкий хлопок. Что случилось и при чем тут сверхзвук?

Громкий хлопок раздался в первой половине дня 7 августа по всей Москве и в части районов Подмосковья: в некоторых домах задрожали окна, а у припаркованных автомобилей сработала сигнализация. Вероятно, причиной стал звуковой удар от самолета, перешедшего на сверхзвуковую скорость. Почему возникает такой резкий звук, отчего от него вибрируют стены и окна, как истребители преодолевают звуковой барьер и что в этот момент чувствуют пилот и люди на земле — в материале «Газеты.Ru».

Хлопок над Москвой — что произошло?

Около 11:15 в пятницу жители Москвы и Подмосковья услышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Звук был настолько сильным, что в некоторых домах задрожали окна, а у припаркованных автомобилей сработали сигнализации.

Хлопок одновременно услышали жители разных районов столицы и Московской области. Причем в Подмосковье его зафиксировали раньше. Как рассказал Mash один из читателей, его жена, находившаяся в Домодедово, позвонила ему и сообщила о взрыве. Сам мужчина в этот момент находился на севере Москвы. Примерно через 30 секунд он услышал тот же хлопок во время разговора с ней.

По предварительной информации, причиной звука мог стать самолет, пролетавший над Подмосковьем и перешедший на сверхзвуковую скорость.

При таком разгоне возникает ударная волна — резкий скачок давления, который на земле воспринимается как громкий хлопок.

Почему был слышен громкий звук, похожий на взрыв

Сверхзвуковой самолет движется быстрее звуковых волн, которые сам же создает. Возмущения воздуха больше не успевают распространяться вперед и накладываются друг на друга. В результате образуются ударные волны, расходящиеся позади самолета в виде пространственного конуса — конуса Маха.

Когда ударная волна достигает наблюдателя, давление сначала резко повышается, а затем снижается. Человеческое ухо воспринимает этот перепад как громкий хлопок, напоминающий взрыв. Однако в этот момент ничего не взрывается и не разрушается.

Распространенное мнение, что хлопок возникает только в секунду преодоления звукового барьера, ошибочно. Истребитель формирует ударные волны на протяжении всего времени, пока летит быстрее звука. Люди в разных точках под его маршрутом слышат хлопок по мере того, как до них доходит граница ударной волны.

Иногда можно услышать не один, а два близких хлопка. Первый связан преимущественно с ударными волнами в районе носовой части самолета, второй — с изменением давления возле хвоста. На большом расстоянии эти звуки могут сливаться в один.

Интенсивность звукового удара зависит от скорости и высоты полета, размеров и формы самолета, его массы и траектории. На распространение волны также влияют температура воздуха, ветер и другие атмосферные условия.

Что происходит, когда самолет переходит на сверхзвук

Особенно сложным считается околозвуковой диапазон. Даже когда весь самолет еще движется медленнее звука, поток над некоторыми участками крыла уже может разогнаться до сверхзвуковой скорости. Затем он резко тормозится. Возникает скачок уплотнения — узкая область, в которой быстро меняются давление, температура, плотность и скорость воздуха.

Скачки уплотнения влияют на подъемную силу, сопротивление и управляемость машины. Первые реактивные самолеты при приближении к скорости звука могли испытывать сильную тряску и изменение балансировки. Рули становились менее эффективными, а дальнейший разгон требовал большой тяги. Именно поэтому возникло выражение «звуковой барьер».

Истребитель Boeing F/A-18E/F Super Hornet ranchorunner/Shutterstock/FOTODOM

Никакой физической стены перед самолетом при этом нет. Звуковой барьер — условное название комплекса аэродинамических эффектов, возникающих около скорости звука. Современные истребители изначально проектируют с учетом этих нагрузок, поэтому переход через Мах 1 для них является штатным режимом полета.

Что такое сверхзвуковая скорость

Сверхзвуковой называют скорость, превышающую скорость распространения звука в конкретной среде. Для ее измерения используют число Маха. Оно показывает отношение скорости самолета к местной скорости звука.

Мах 1 соответствует скорости звука, Мах 2 означает движение вдвое быстрее нее. При этом у числа Маха нет одного постоянного значения в километрах в час. Скорость звука зависит прежде всего от температуры воздуха, поэтому меняется с высотой и погодными условиями.

При температуре плюс 15°C у поверхности Земли звук распространяется со скоростью около 340 м/с, или примерно 1225 км/ч. На большой высоте воздух холоднее, поэтому скорость звука обычно ниже. Один и тот же показатель в махах в разных условиях может соответствовать разной скорости в километрах в час.

Полет медленнее Мах 1 называют дозвуковым. Область вблизи скорости звука считается околозвуковой, а движение быстрее Мах 1 — сверхзвуковым. Гиперзвуковой диапазон обычно начинается со скорости Мах 5.

Как истребитель выходит на сверхзвук

Переход на сверхзвуковую скорость начинается с разгона. Самолет набирает высоту, пилот увеличивает режим работы двигателей, а при необходимости включает форсаж. По мере приближения к Мах 1 сопротивление воздуха заметно возрастает. Чтобы продолжить ускорение, тяга должна превысить и обычное лобовое сопротивление, и его дополнительную волновую составляющую.

Особенно сложен околозвуковой диапазон. Даже если весь самолет еще движется медленнее звука, поток над отдельными участками крыла уже может стать сверхзвуковым. Затем он тормозится через скачок уплотнения — узкую область, в которой резко меняются давление, плотность и скорость воздуха. Это влияет на подъемную силу и управляемость.

В современных машинах подобные явления учитываются на стадии проектирования. Форму крыла и фюзеляжа рассчитывают для разных скоростных режимов, а система управления постоянно корректирует положение рулевых поверхностей. Для пилота переход через Мах 1 обычно становится штатным этапом разгона, который отслеживается по приборам.

Что происходит с самолетом при переходе на сверхзвук

Выражение «звуковой барьер» появилось, когда инженеры еще не до конца понимали поведение самолета около Мах 1. Летчики сталкивались с тряской, затяжелением органов управления, изменением балансировки и резким ростом сопротивления. Возникало впечатление, что дальнейшему разгону мешает невидимая преграда.

В действительности стены в воздухе нет. Звуковой барьер — условное название аэродинамических эффектов, связанных со сжимаемостью воздуха и образованием ударных волн. В сверхзвуковом потоке изменения давления не успевают распространиться вперед. Воздуху приходится резко перестраиваться непосредственно возле самолета, поэтому на носовой части, кромках крыла и воздухозаборниках возникают скачки уплотнения. Их положение зависит от скорости, формы машины, угла атаки и состояния атмосферы.

Истребитель Су-35 Виталий Аньков/РИА Новости

После выхода на устойчивый сверхзвуковой режим самолет не начинает лететь без усилий. Двигателям по-прежнему нужно поддерживать тягу, а конструкция испытывает аэродинамические нагрузки и нагрев.

Что чувствует пилот на сверхзвуковой скорости

Пересечение отметки Мах 1 обычно не сопровождается в кабине оглушительным хлопком или резким ударом. Ударные волны распространяются от самолета наружу, и характерный звук слышат прежде всего наблюдатели на земле. Пилот видит изменение числа Маха на приборах и может замечать особенности работы двигателя и системы управления, но не слышит тот же «взрыв», который доносится до людей под маршрутом.

Ощущения летчика в большей степени зависят от ускорения и перегрузки, чем от самой скорости относительно воздуха. Равномерный прямолинейный полет на сверхзвуке может субъективно восприниматься спокойнее, чем резкий маневр на меньшей скорости.

Можно ли постоянно летать на сверхзвуке

Некоторые истребители способны сохранять сверхзвуковой режим достаточно долго, но на практике его используют, когда этого требует задача. Высокая скорость увеличивает расход топлива, уменьшает дальность и создает дополнительные тепловые и механические нагрузки. На форсаже эти ограничения становятся еще заметнее.

Есть и наземный фактор — звуковой удар. Он беспокоит людей и животных, а при высокой интенсивности может вызывать дребезжание и повреждение хрупких конструкций. Поэтому полеты быстрее звука над населенными районами во многих странах ограничены и проводятся в специально отведенных зонах или при особой необходимости.

Указанная в характеристиках максимальная скорость также не является обычной для всего вылета. Это предельный показатель, достижимый при определенной высоте, конфигурации, нагрузке и режиме двигателей. Большую часть маршрута самолеты проходят на более экономичной скорости.

Какой истребитель считается самым быстрым

Ответ зависит от критериев: сравнивают ли экспериментальные или серийные машины, учитывают ли снятые с вооружения модели и относят ли к истребителям специализированные перехватчики. Среди самых быстрых серийных боевых самолетов обычно называют советский МиГ-25 и созданный на его основе МиГ-31. Они проектировались прежде всего для высотного скоростного перехвата.

У многоцелевых истребителей предельные показатели зачастую ниже. Например, F-15 относится к самолетам класса Мах 2, заявленная максимальная скорость Eurofighter Typhoon на высоте также достигает Мах 2. Но сравнение одних цифр мало говорит о возможностях авиационного комплекса: важны ускорение, радиус действия, авионика и условия, при которых достигается максимальная скорость.

Главное о сверхзвуке истребителя

Сверхзвуковой полет начинается, когда скорость самолета превышает местную скорость звука. Для прохождения околозвукового участка истребителю нужны достаточная тяга, подходящая аэродинамика и надежная система управления. Форсаж помогает быстро увеличить тягу, но требует много топлива, поэтому используется ограниченно.

Звуковой барьер при этом не является невидимой стеной, а звуковой удар не означает, что самолет «пробил» ее в одной конкретной точке. Ударные волны возникают на протяжении всего сверхзвукового полета. Достигая земли, они вызывают резкий перепад давления, который и воспринимается как характерный хлопок.