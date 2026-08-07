ВСУ второй раз атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге. На объекте произошел пожар

ВСУ атаковали Свердловскую область с помощью БПЛА. В результате удара загорелся склад Wildberries в Екатеринбурге, сотрудники не пострадали — их эвакуировали. За последние две недели это уже вторая попытка украинской армии атаковать данный объект. Ранее они ударили по нему 25 июля, тогда загорелась парковка, сам склад и его работники не пострадали.

ВСУ атаковали Свердловскую область восемью беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

«Силами министерства обороны РФ, средствами авиации и ПВО, мобильными огневыми группами уничтожены восемь беспилотников. Три БПЛА упали на кровлю логистического центра», — уточнил он.

Портал E1.ru со ссылкой на очевидцев писал, что жители Чкаловского района Екатеринбурга слышали взрыв и заметили столб черного дыма над складом Wildberries. В компании подтвердили, что склад был атакован, в результате чего там начался пожар. Как уточнили в пресс-службе RWB, на объекте была проведена заблаговременная эвакуация.

«Из помещений логистического объекта эвакуировано 800 человек, никто не пострадал», — сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

По данным E1.ru, дорогу, ведущую к логистическому центру, перекрыли. Из-за этого на подъезде образовалась небольшая пробка. Часть эвакуированных сотрудников склада уехала в город на автобусе.

«У нас сработала сигнализация, к счастью, нас всех быстро эвакуировали. Мы ушли в лес. Кто-то уехал на автобусе в город, а кто-то остался на безопасном расстоянии ждать родственников», — рассказала порталу сотрудница логистического центра Светлана.

В компании добавили, что возгорание в логистическом центре уже локализовали. Большинство товаров на складе не пострадали. Тем не менее прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

ВСУ уже не первый раз пытаются атаковать данный логистический центр. Впервые они предприняли попытку ударить по нему 25 июля. Тогда возгорание произошло на парковке, сотрудники компании и сам склад не пострадали.

Атаки на объекты Wildberries

В последний месяц украинская армии активно атакует объекты Wildberries. С 18 июля ударам подверглись логистические центры в Котовске, Электростали, Краснодаре, Невинномысске, Шушарах, промзоне Уткина Заводь, Рязани, Сарапуле, а также Пензенской, Самарской и Владимирской областях.

4 августа загорелся склад компании в Красном Бору Ленинградской области. Кроме этого, обломки БПЛА упали на складское помещение в поселке Эммаусс Тверской области. 5 августа также был атакован логистический центр в Тульской области, один человек получил ранения.

Основательница маркетплейса и глава компании RWB Татьяна Ким назвала удары по объектам Wildberries атакой на мирных граждан. Она уточнил, что речь идет не только о россиянах, но и десятках тысяч людей из Кыргызстана, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, которые ведут бизнес на площадке.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что его ведомство вместе с Минфином, ФНС и Центробанком РФ уже прорабатывает меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. По словам статс-секретаря — заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова, обсуждаются отсрочки, рассрочки по налогам.

Когда закончатся удары?

5 августа военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя атаки ВСУ на склады Wildberries в беседе с News.ru, предположил, что они закончатся через две-три недели.

«ВС России выводят из строя места хранения комплектующих для беспилотников, тем самым ограничивая количество, которое Украина может применить против нас. Какое-то время у них еще будет оставаться запас непосредственно в местах запуска и подразделениях беспилотных систем, они будут их применять. Но через какой-то период скажутся серьезные проблемы с нехваткой дронов средней и большой дальности», — пояснил он.