Пожар на АЗС в Ростове и взрыв Mercedes на Урале. Топ-10 автособытий недели

Аварии и происшествия
Накануне в Омске водитель Lada Granta выехал на островок безопасности и сбил стоявших там пешеходов. На опубликованном видео с моментом наезда видно, как автомобиль медленно смещается из своей полосы, сбивает дорожный знак и придавливает людей к ограждению.
По предварительной информации, 64-летнему водителю за рулем стало плохо с сердцем.
Его также госпитализировали. Позднее число пострадавших увеличилось до восьми человек.
В Ростове-на-Дону сгорела АЗС и более 20 автомобилей, припаркованных на придомовой территории. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества общеопасным способом.
Уже задержан подозреваемый — 43-летний житель Мелитополя, который заправлял бензином емкости, установленные в фургоне. После того, как топливо загорелось, он отогнал машину с АЗС. Затем огонь перекинулся на припаркованные машины.
В поселке Большой Исток под Екатеринбургом был взорван Mercedes-Benz Владимира Ткачука — разработчика боевых дронов «Упырь» и гендиректора «Уралдронзавода». Охраннику-водителю Ткачука выжить не удалось, сам бизнесмен госпитализирован в реанимацию.
«В момент взрыва водитель стоял перед автомобилем, а Ткачук — чуть дальше, благодаря этому выжил. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщил Telegram-канал Ural Mash.
В Екатеринбурге женщина, заявившая об исчезновении мужа, нашла его без признаков жизни в припаркованном автомобиле. По данным издания Е1.Ru, житель Каменска-Уральского пропал 17 июля, но полиция приняла заявление о его исчезновении только 31-го и в организации поисков отказала. Тогда жена пропавшего с подругой сама обнаружила его в машине.
В Подмосковье на видео попала массовая драка пассажиров автобуса. Она началась около кабины водителя. На записи видно, что в ходе потасовки молодого человека ударили головой о стекло, а девушку оттаскали за волосы. О причинах конфликта неизвестно.
А в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил девушку за то, что она его сфотографировала, сообщила «Фонтанка.ру». По данным издания, мужчина с татуировками грубо ответил пожилой женщине, которая попросила его подвинуться, и скандалил с другими пассажирами.
Девушка сфотографировала нарушителя порядка и после выхода из транспорта он набросился на нее с кулаками. Пострадавшая, по ее словам, получила два удара в живот. Также агрессивный пассажир ударил мужчину, который за нее заступился.
Китайские грузовики признаны небезопасными
Росстандарт в четверг, 7 мая, объявил об ограничении на выпуск в обращение ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion. Такое решение принято по результатам выездных проверок, зафиксировавших несоответствие машин требованиям безопасности.
Ограничения введены в отношении грузовиков Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. В основном эти шасси используются для строительной спецтехники.
Несоответствия, по оценке Росстандарта, могут создавать угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. В частности, обнаружены проблемы с эффективностью тормозов, рулевым управлением, креплением ремней безопасности.
Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» выступили с инициативой обязать страховщиков предоставлять автовладельцам полную информацию о запчастях, которые используются при восстановлении автомобилей после ДТП по ОСАГО.
После восстановительного ремонта автовладелец получает лишь акт приема-передачи, но не всегда может узнать, какие именно детали были установлены, указали авторы инициативы.
«Национальный автомобильный союз» (НАС) тем временем предложил резко ужесточить наказание для «обочечников» — водителей, которые объезжают по обочине заторы на трассах и затем вклиниваются в транспортный поток. С такой инициативой глава организации обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину.
НАС предлагает поднять штраф за такое нарушение с 2,25 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.
Поводом для обращения стали тревожная статистика и летний всплеск аварийности, уточнил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По его данным, в 32 регионах страны, включая Дагестан, Ленинградскую, Пензенскую и Саратовскую области, «обочечников» не фиксируют дорожные камеры.
Что случилось на авторынке
В России зафиксирован значительный спад продаж автомобилей «Москвич»: по итогам января-июля они снизились на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,9 тысячи штук, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».
«В июле было продано 1037 автомобилей этой марки, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года»,
— отмечается в сообщении.
Китайская марка Geely повысила цены сразу на четыре кроссовера. Одна из комплектаций Monjaro, семиместный Okavango, а также компактные Coolray и Cityray выросли в цене на 7–50 тыс. рублей.
В частности, Geely Cityray подорожал в двух наиболее доступных комплектациях на 20 тыс. рублей, а в двух «старших» — на 40 тыс. рублей.
Японская Mazda свернула деятельность в России, но продажи ее автомобилей в нашей стране бьют рекорды. На уходящей неделе стало известно, что по итогам первого полугодия 2026 года они выросли на 760% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего россияне купили 11,7 тыс. машин этой марки против 1,4 тыс. машин годом ранее.