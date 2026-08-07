Пожар на АЗС в Ростове и взрыв Mercedes на Урале. Топ-10 автособытий недели

На уходящей неделе в Госдуме предложили изменить порядок ремонта машин по ОСАГО. Также зафиксировано рекордное падение продаж автомобилей «Москвич» и подорожание сразу четырех моделей Geely, а Росстандарт принудительно остановил продажи грузовиков двух китайских автокомпаний. В Омске водитель Lada сбил группу пешеходов на островке безопасности, в Ростове-на-Дону сгорела АЗС и более 20 машин из-за одного водителя, а в Свердловской области был взорван Mercedes-Benz главы «Уралдронзавода» Владимира Ткачука. О главных событиях недели в автомобильном мире России — в материале «Газеты.Ru».

Аварии и происшествия

Накануне в Омске водитель Lada Granta выехал на островок безопасности и сбил стоявших там пешеходов. На опубликованном видео с моментом наезда видно, как автомобиль медленно смещается из своей полосы, сбивает дорожный знак и придавливает людей к ограждению.

По предварительной информации, 64-летнему водителю за рулем стало плохо с сердцем .

Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Его также госпитализировали. Позднее число пострадавших увеличилось до восьми человек.

В Ростове-на-Дону сгорела АЗС и более 20 автомобилей, припаркованных на придомовой территории. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества общеопасным способом.

Уже задержан подозреваемый — 43-летний житель Мелитополя , который заправлял бензином емкости, установленные в фургоне. После того, как топливо загорелось, он отогнал машину с АЗС. Затем огонь перекинулся на припаркованные машины.

Кадр из видео/Telegram-канал «Это Ростов новости»

В поселке Большой Исток под Екатеринбургом был взорван Mercedes-Benz Владимира Ткачука — разработчика боевых дронов «Упырь» и гендиректора «Уралдронзавода». Охраннику-водителю Ткачука выжить не удалось, сам бизнесмен госпитализирован в реанимацию.

«В момент взрыва водитель стоял перед автомобилем, а Ткачук — чуть дальше, благодаря этому выжил. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации», — сообщил Telegram-канал Ural Mash.

В Екатеринбурге женщина, заявившая об исчезновении мужа, нашла его без признаков жизни в припаркованном автомобиле. По данным издания Е1.Ru, житель Каменска-Уральского пропал 17 июля, но полиция приняла заявление о его исчезновении только 31-го и в организации поисков отказала. Тогда жена пропавшего с подругой сама обнаружила его в машине.

В Подмосковье на видео попала массовая драка пассажиров автобуса. Она началась около кабины водителя. На записи видно, что в ходе потасовки молодого человека ударили головой о стекло , а девушку оттаскали за волосы. О причинах конфликта неизвестно.

А в Санкт-Петербурге пассажир автобуса избил девушку за то, что она его сфотографировала, сообщила «Фонтанка.ру». По данным издания, мужчина с татуировками грубо ответил пожилой женщине, которая попросила его подвинуться, и скандалил с другими пассажирами.

Девушка сфотографировала нарушителя порядка и после выхода из транспорта он набросился на нее с кулаками. Пострадавшая, по ее словам, получила два удара в живот. Также агрессивный пассажир ударил мужчину, который за нее заступился.

Китайские грузовики признаны небезопасными

Росстандарт в четверг, 7 мая, объявил об ограничении на выпуск в обращение ряда моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion. Такое решение принято по результатам выездных проверок, зафиксировавших несоответствие машин требованиям безопасности.

Ограничения введены в отношении грузовиков Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также Zoomlion типов ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. В основном эти шасси используются для строительной спецтехники.

Auto.ru

Несоответствия, по оценке Росстандарта, могут создавать угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. В частности, обнаружены проблемы с эффективностью тормозов, рулевым управлением, креплением ремней безопасности.

Депутаты Госдумы из фракции «Новые люди» выступили с инициативой обязать страховщиков предоставлять автовладельцам полную информацию о запчастях, которые используются при восстановлении автомобилей после ДТП по ОСАГО.

После восстановительного ремонта автовладелец получает лишь акт приема-передачи, но не всегда может узнать, какие именно детали были установлены, указали авторы инициативы.

«Национальный автомобильный союз» (НАС) тем временем предложил резко ужесточить наказание для «обочечников» — водителей, которые объезжают по обочине заторы на трассах и затем вклиниваются в транспортный поток. С такой инициативой глава организации обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Место происшествия Адвокат Павел Соколкин

НАС предлагает поднять штраф за такое нарушение с 2,25 тыс. рублей до 5 тыс. рублей .

Поводом для обращения стали тревожная статистика и летний всплеск аварийности, уточнил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT. По его данным, в 32 регионах страны, включая Дагестан, Ленинградскую, Пензенскую и Саратовскую области, «обочечников» не фиксируют дорожные камеры.

Что случилось на авторынке

В России зафиксирован значительный спад продаж автомобилей «Москвич»: по итогам января-июля они снизились на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,9 тысячи штук, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

«В июле было продано 1037 автомобилей этой марки, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года»,

— отмечается в сообщении.

Китайская марка Geely повысила цены сразу на четыре кроссовера. Одна из комплектаций Monjaro, семиместный Okavango, а также компактные Coolray и Cityray выросли в цене на 7–50 тыс. рублей.

Geely

В частности, Geely Cityray подорожал в двух наиболее доступных комплектациях на 20 тыс. рублей, а в двух «старших» — на 40 тыс. рублей.