США попросили освободить американца Роберта Гилмана. Кто он и за что его осудили в России?

США попросили Москву освободить осужденного в России бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. По данным агентства Reuters, этот вопрос на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым поднял американский госсекретарь Марко Рубио. Что ответила российская сторона — неизвестно. Гилман впервые попал в поле зрения правоохранителей в 2022 году. Тогда он ударил полицейского после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош. С тех пор Гилман стал фигурантом пяти уголовных дел за драки с сотрудниками УФСИН и нападение на следователя.

США попросили Россию освободить бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, который с 2022 года отбывает в РФ срок за драки с сотрудниками правоохранительных органов и ФСИН. Об этом сообщило Reuters.

Директор по стратегии правозащитной группы Global Reach, представляющей интересы семьи Гилмана, Эрик Лесбон раскрыл, что с такой просьбой к российской стороне обращались представители Белого дома и Госдепартамента. В частности, по словам источника агентства, госсекретарь США Марко Рубио поднял этот вопрос на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля.

«Источник, говоривший на условиях анонимности в связи с деликатностью вопроса, заявил, что ему неизвестен ответ Лаврова», — отметило агентство.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации Дональда Трампа, в Белом доме «внимательно следят за делом Гилмана и неоднократно предпринимали целенаправленные попытки связаться с российской стороной» для того, чтобы вернуть его в США.

Лесбон уточнил, что заключенному в России гражданину США необходима срочная медицинская помощь.

Попал в больницу

Около месяца назад стало известно, что Гилмана госпитализировали. Его адвокат Ирина Бражникова рассказала «Ъ», что он оказался в больнице из-за того, что плохо себя почувствовал.

«Пока он лечится. Если понадобится, будет проведена экспертиза. Говорить о диагнозе пока рано, так как для этого необходимы документы», — пояснила юрист.

При этом Reuters утверждает, что мужчину перевели из тюремной больницы в Воронеже в психиатрическое отделение гражданского медучреждения из-за диссоциативного ступора.

Кто такой Роберт Гилман?

Роберт Гилман — уроженец Польши и гражданин США. Он служил в Корпусе морской пехоты США с августа 2019-го по август 2020 года. Впервые в поле зрения российских правоохранителей он попал в 2022 году. Тогда американец ударил полицейского на вокзале в центре Воронежа после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош. На суде Гилман извинился перед полицейским, которого ударил. Он также попросил не сажать его в тюрьму, заявив, что срок, который просило для него гособвинение, слишком серьезный и не соответствует его проступку. Однако суд все равно признал мужчину виновным — американец получил 4,5 года колонии общего режима. Позже его сократили на год.

Вместе с тем в колонии Гилман постоянно нарушал порядок и вступал в конфликты с сотрудниками УФСИН, которые заканчивались драками. Кроме того, однажды американец даже напал на следователя. Все эти инциденты привели к возбуждению новых уголовных дел. Гилману вменяли дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). В октябре 2024 года его приговорили к семи годам одному месяцу колонии строгого режима. Затем этот срок был увеличен еще на год.

В конце 2025 года суд также ужесточил наказание Гилмана до 10 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в еще двух эпизодах нападения на сотрудников УФСИН. А в феврале 2026-го американец стал фигурантом уже пятого уголовного дела по аналогичной статье . На заседаниях он объяснил, что напал на сотрудника УФСИН, чтобы не отправляться в колонию.

«Там [в СИЗО] лучше условия содержания, и ко мне было хорошее отношение. Я получал посылки от родственников и не хотел перемен. Решил, что нужно как-то нарушить правила, чтобы меня за это наказали, и таким образом я бы остался в СИЗО», — отмечал американец.

Тогда он заявил, что планирует уйти на специальную военную операцию.

Читайте также Осужденный за нападения американец Гилман хочет, чтобы его обменяли 02 августа 2024, 14:26

В 2025 году Reuters называло Гилмана одним из девяти американцев, которых власти США якобы хотели бы вернуть домой в рамках обмена заключенными с Россией. Однако тогда мужчину не обменяли. По данным агентства, Госдеп США до сих пор не присвоил ему статус «незаконно удерживаемого», который означал бы, что власти рассматривают его освобождение в качестве приоритетной задачи и принимают соответствующие меры в рамках межведомственного взаимодействия. При этом, как отмечает Reuters, родственники Гилмана просили об этом еще с 2023 года.