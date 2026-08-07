«Цели не достигнуты». Пашинян раскритиковал ЕАЭС и внезапно назвал его приоритетом

Пашинян: Ереван понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, 7 августа 2026 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии подверг критике ЕАЭС. По его мнению, стратегические цели союза якобы не достигнуты в полном объеме, а базовые принципы — не работают. При этом Пашинян назвал укрепление сотрудничества Армении со странами ЕАЭС одним из приоритетов. Политик признал, что членство республики одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вопросы к ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) пока не смог полностью реализовать свои стратегические задачи по ряду ключевых направлений, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в киргизском Чолпон-Ате.

«По ряду направлений поставленные стратегические цели ЕАЭС не достигнуты в полном объеме. Это означает, что нам сегодня необходимо сосредоточиться не только на обсуждении новых инициатив, но и на практической реализации уже принятых решений, ускорении согласительных процедур и повышении эффективности работы институтов ЕАЭС», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Пашиняна, базовые принципы ЕАЭС якобы все еще не работают в полном объеме : развитию единого рынка мешают «отдельные ограничения и административные меры», что снижает предсказуемость условий ведения бизнеса и эффективность интеграционных процессов. Любые ограничения, влияющие на доступ к общему рынку, должны вводиться строго по законам ЕАЭС, через согласованные процедуры и в диалоге ведомств, подчеркнул он.

«Игнорирование подобных вопросов способно не только затормозить дальнейшее развитие ЕАЭС, но и негативно повлиять на отношение к нему со стороны граждан и делового сообщества наших стран», — считает Пашинян.

При этом премьер заверил, что укрепление сотрудничества Армении со странами ЕАЭС — один из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов .

«Этот подход найдет свое отражение и в программе нового правительства, которое мне доверено возглавить», — сказал он.

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Однако председатель правительства России Михаил Мишустин на том же заседании обратил внимание коллег, что за первое полугодие текущего года выросли все ключевые экономические показатели ЕАЭС.

«Даже с учетом глобальных вызовов — видим положительную динамику макроэкономических показателей. В январе — мае вырос реальный валовой внутренний продукт, а также промышленное производство, сельское хозяйство, розница. Увеличивается взаимная торговля», — сказал он.

Кроме того, ЕАЭС полностью закрывает внутренние потребности по зерну, свинине, мясу птицы, молоку, сахару, растительным маслам и яйцам, добавил российский премьер.

Примечательно, что перед заседанием Мишустин кратко пообщался с Пашиняном. По пути к подиуму для официального совместного фотографирования они провели «дружелюбную и обстоятельную» беседу. Главы правительств также продолжили обсуждение в формате «на ногах» до и после церемонии, направляясь в зал заседаний.

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27 июля Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным пожаловался, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок России «противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям ЕАЭС» и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем.

Путь в ЕС

Отдельно Пашинян остановился на партнерстве Армении с Евросоюзом (ЕС). Он напомнил, что в 2025 году был принят закон о начале вступления республики в ЕС. Стратегическая цель такого шага — создание альтернативы для страны, объяснил премьер.

«Мы понимаем, что одновременно членство в ЕАЭС и ЕС невозможно. Но сам факт принятия указанного закона не означает, что Армения сегодня имеет возможность стать членом ЕС», — отметил Пашинян.

Премьер сообщил, что Ереван принял к сведению заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии о необходимости проведения в Армении референдума по вопросу вступления страны в ЕС. Однако сейчас он не видит смысла спрашивать у граждан, хотят ли они в ЕС или в ЕАЭС, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». По словам премьера, решение о референдуме требует предварительной подготовки и армянского запроса на вступление в ЕС.

«Без этого проведение референдума станет бессодержательным и будет означать, что мы ожидаем от своих граждан ответа на вопрос, которого на данный момент просто не существует», — уточнил Пашинян.

Кроме того, премьер обратил внимание, что между Арменией и ЕС нет каких-либо юридических, экономических или политических обязательств, противоречащих статусу взаимоотношений внутри ЕАЭС.