'45+2

Закончился первый тайм. «Енисей» здорово сыграл в первой половине матча, сделав комфортный задел. Во втором тайме красноярцам необходимо продолжать атаковать и развивать своё преимущество. У «Анжи» игра совсем не клеится. Махачкалинцам важно забить в гостях, но получится ли?