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Игрок ФК «Анжи» Мирал Самарджич РИА Новости
Игрок ФК «Анжи» Мирал Самарджич

«Енисей» громит «Анжи» в матче за место в Премьер-лиге. LIVE

Онлайн-трансляция стыкового матча за место в РФПЛ «Енисей» — «Анжи»

В первом стыковом матче за право выступать в РФПЛ в новом сезоне красноярский «Енисей» принимает «Анжи» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
Переходные матчи. 1-й матч  |   17 мая 15:00   |  2 тайм
Енисей
3:0
Анжи
3:0
Стадион «Футбол-арена Енисей», Красноярск | Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Кутьин 25' (пен)
Саркисов 32'
Кутьин 58'
Полуяхтов 41'
Хубулов 50'
Маркелов 59'
Подробная статистика матча
Основные составы
47 (в)   Михаил Филиппов
44 (з)   Никита Чичерин
2 (з)   Валерий Кичин
4 (з)   Шамиль Гасанов
3 (з)   Александр Жиров
21 (п)   Егор Иванов
14 (п)   Максим Семакин
6 (п)   Азим Фатуллаев
11 (н)   Артур Саркисов 32'
10 (н)   Михаил Комков
48 (н)   Александр Кутьин 25' 58'
98 (в)   Александр Будаков 12'
52 (з)   Мирал Самарджич
3 (з)   Владимир Полуяхтов 46' 41'
14 (з)   Игорь Армаш
5 (з)   Магомед Мусалов
2 (з)   Гурам Тетрашвили
8 (п)   Арсен Хубулов 50'
6 (п)   Паул Антон
88 (н)   Иван Маркелов 59'
9 (н)   Филипп Будковский
49 (н)   Александр Прудников
Запасной состав
1 (в)   Юрий Нестеренко
19 (з)   Константин Гарбуз
39 (з)   Максим Васильев
12 (з)   Александр Новиков
27 (з)   Павел Рожков
83 (п)   Александр Харитонов
8 (п)   Владимир Камеш
77 (п)   Вадим Стеклов
7 (п)   Сердер Сердеров
90 (п)   Александр Ломакин
38 (н)   Артур Малоян
1 (в)   Владимир Сугробов 12'
10 (п)   Квадво Поку
13 (п)   Данил Глебов
78 (п)   Михаил Бакаев
4 (п)   Игорь Чайковский
91 (н)   Павел Яковлев 46'
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Трансляция
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'59
Маркелов получил жёлтую карточку за грубую игру против Кичина.
'58
ГОЛ! Дубль Кутьина! Александр технично принял мяч у края штрафной, ушёл от защитника в центр и резко пробил в ближний угол! Сугробов оказался не у дел.
'54
Махачкалинцы справились с последовавшим навесом со штрафного.
'53
Армаш сбил Иванова вблизи края своей штрафной.
'52
Кутьин получил повреждение в стыке с Самарджичем.
'51
Дальний выстрел Семакина прошёл рядом с дальней штангой!
'50
Хубулов не сдержался и ударил по ногам Комкова. Жёлтая карточка.
'48
Кутьин классно открылся на подачу с фланга и пробил головой рядом с крестовиной!
'46
Начался второй тайм!
'46
Яковлев появился на поле вместо Полуяхтова.
'46
Замена в перерыве произошла у «Анжи».
'45+2
Закончился первый тайм. «Енисей» здорово сыграл в первой половине матча, сделав комфортный задел. Во втором тайме красноярцам необходимо продолжать атаковать и развивать своё преимущество. У «Анжи» игра совсем не клеится. Махачкалинцам важно забить в гостях, но получится ли?
'45+2
Опасный удар Комкова был заблокирован!
'45+2
Саркисову помешали сделать скидку в чужую штрафную.
'45+1
Две минуты переиграть командам в первом тайме.
'44
Махачкалинцы никак не могут перехватить инициативу, слишком много простейших ошибок в исполнении гостей.
'42
Иванов опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в перекладину!
'41
Полуяхтов грубо сыграл в подкате сзади, получив предупреждение.
'39
Кутьин выскочил на пас пяткой, ушёл в сторону от Сугробова, который зацепил форварда рукой, но арбитр на сей раз пенальти не поставил!
'37
Саркисов выбежал на свидание с Сугробовым из положения вне игры.
'36
Кутьин не смог обыграть второго соперника подряд, прорываясь по лицевой линии.
'35
Полуяхтов головой заблокировал сильную подачу Чичерина, получив повреждение.
'34
Будковский подхватил мяч перед вратарской, ударив прямо в Филиппова, но арбитр секундой ранее зафиксировал положение вне игры у форварда.
'32
ГОЛ! Второй гол хозяев на счету Саркисова! Кутьин выскочили на проникающий пас и подрезал мяч на дальнюю штангу, Сугробов неудачно сыграл на перехвате, а Саркисов расстрелял уже пустые ворота махачкалинцев!
'30
Комков сместился к штрафной с фланга и нанёс удар, который пришёлся в соперника.
'28
Арбитр остановил долгую атаку «Анжи» из-за травмы Прудникова.
'27
Будковский открылся в штрафной на заброс Хубулова и пробил головой чуть выше перекладины!
'25
ГОЛ! Кутьин вывел «Енисей» вперёд, уверенно реализовав пенальти! Сугробов решил броситься в угол, а мяч после удара Александра полетел по центру ворот.
'24
Пенальти! Саркисов выскочил на свидание с Сугробовым, который жёстко прыгнул в ноги и сбил форварда!
'23
Маркелов открылся слева, но последовавшая передача партнёра оказалась слишком сильной и неточной.
'21
Фатуллаев опередил Паула Антона перед штрафной «Енисея» и нарвался на фол.
'20
Гасанов нарвался на прессинг у своей штрафной и выбил мяч в аут.
'18
Самарджич руками придержал убегавшего Иванова, но арбитр вновь обошёлся без жёлтой карточки.
'17
Хубулову досталось по ногам после грубого подката соперника.
'16
Положение вне игры заметили арбитры у Кутьина.
'15
Комков потерял мяч в перспективной атаке, но затем последовала ошибка махачкалинцев, которой Иванов, вышедший на ударную позицию, не воспользовался.
'14
Чичерин не сумел пробросить мяч мимо соперника по лицевой, будет удар от ворот.
'12
Сугробов занял место в воротах «Анжи».
'12
Будаков вынужден был покинуть пределы поля.
'11
Будаков попросил медицинскую помощь. Пауза в игре.
'9
Будаков вышел из ворот на прострел Чичерина.
'8
Кутьин зацепился за мяч в чужой штрафной, находясь в положении вне игры.
'7
Прудников отметился нарушением в верховой борьбе.
'5
Филиппов неуверенно сыграл на выходе при розыгрыше углового «Анжи», но на подборе были красноярцы.
'4
Маркелов заработал угловой, сделав прострел в ближайшего оппонента.
'3
Кутьину не дали выскочить на проникающий пас через центральную зону.
'2
Полуяхтов опередил соперника на фланге, выбив мяч на угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РФПЛ: «Енисей» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.