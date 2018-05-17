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Трансляция
С конца
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'59
'58
'54
Махачкалинцы справились с последовавшим навесом со штрафного.
'53
Армаш сбил Иванова вблизи края своей штрафной.
'52
Кутьин получил повреждение в стыке с Самарджичем.
'51
Дальний выстрел Семакина прошёл рядом с дальней штангой!
'50
'48
Кутьин классно открылся на подачу с фланга и пробил головой рядом с крестовиной!
'46
Начался второй тайм!
'46
'46
'45+2
Закончился первый тайм. «Енисей» здорово сыграл в первой половине матча, сделав комфортный задел. Во втором тайме красноярцам необходимо продолжать атаковать и развивать своё преимущество. У «Анжи» игра совсем не клеится. Махачкалинцам важно забить в гостях, но получится ли?
'45+2
Опасный удар Комкова был заблокирован!
'45+2
Саркисову помешали сделать скидку в чужую штрафную.
'45+1
Две минуты переиграть командам в первом тайме.
'44
Махачкалинцы никак не могут перехватить инициативу, слишком много простейших ошибок в исполнении гостей.
'42
Иванов опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч угодил в перекладину!
'41
'39
Кутьин выскочил на пас пяткой, ушёл в сторону от Сугробова, который зацепил форварда рукой, но арбитр на сей раз пенальти не поставил!
'37
Саркисов выбежал на свидание с Сугробовым из положения вне игры.
'36
Кутьин не смог обыграть второго соперника подряд, прорываясь по лицевой линии.
'35
Полуяхтов головой заблокировал сильную подачу Чичерина, получив повреждение.
'34
Будковский подхватил мяч перед вратарской, ударив прямо в Филиппова, но арбитр секундой ранее зафиксировал положение вне игры у форварда.
'32
'30
Комков сместился к штрафной с фланга и нанёс удар, который пришёлся в соперника.
'28
Арбитр остановил долгую атаку «Анжи» из-за травмы Прудникова.
'27
Будковский открылся в штрафной на заброс Хубулова и пробил головой чуть выше перекладины!
'25
'24
Пенальти! Саркисов выскочил на свидание с Сугробовым, который жёстко прыгнул в ноги и сбил форварда!
'23
Маркелов открылся слева, но последовавшая передача партнёра оказалась слишком сильной и неточной.
'21
Фатуллаев опередил Паула Антона перед штрафной «Енисея» и нарвался на фол.
'20
Гасанов нарвался на прессинг у своей штрафной и выбил мяч в аут.
'18
Самарджич руками придержал убегавшего Иванова, но арбитр вновь обошёлся без жёлтой карточки.
'17
Хубулову досталось по ногам после грубого подката соперника.
'16
Положение вне игры заметили арбитры у Кутьина.
'15
Комков потерял мяч в перспективной атаке, но затем последовала ошибка махачкалинцев, которой Иванов, вышедший на ударную позицию, не воспользовался.
'14
Чичерин не сумел пробросить мяч мимо соперника по лицевой, будет удар от ворот.
'12
'12
'11
Будаков попросил медицинскую помощь. Пауза в игре.
'9
Будаков вышел из ворот на прострел Чичерина.
'8
Кутьин зацепился за мяч в чужой штрафной, находясь в положении вне игры.
'7
Прудников отметился нарушением в верховой борьбе.
'5
Филиппов неуверенно сыграл на выходе при розыгрыше углового «Анжи», но на подборе были красноярцы.
'4
Маркелов заработал угловой, сделав прострел в ближайшего оппонента.
'3
Кутьину не дали выскочить на проникающий пас через центральную зону.
'2
Полуяхтов опередил соперника на фланге, выбив мяч на угловой.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого переходного матча за право играть в РФПЛ: «Енисей» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.