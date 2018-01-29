'90+2
Всё, матч окончен! ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с «Пястом» — 0:0. Москвичи владели преимуществом, но не хватало скоростей атакам «армейцев». Так и не удалось им взломать плотную оборону поляков, да и голевых моментов было немного. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90
Пошло добавленное время. «Армейцы» перекатывают мяч в центре поля.
'89
Ещё один дальний выстрел Петровски. Мяч улетел намного выше перекладины.
'87
'87
'84
«Пяст» лучше проводит концовку второго тайма. Игра переместилась на половину поля ЦСКА.
'82
Поляки провели атаку правым флангом. Петровски неточно пробил с дальней дистанции.
'80
'80
'80
'80
'78
Дзагоев и Головин разыграли мяч на левом фланге! Александр ворвался и пробил на исполнение — голкипер в падении забрал мяч.
'76
Кучаев с левого края ворвался в штрафную, но подача получилась слишком сильной — мяч улетел в аут.
'74
«Армейцы» неспешно перекатывают мяч у чужой штрафной, стараясь найти брешь в обороне соперника.
'72
«Пяст» во втором тайме практически не переходил центр поля. Игра под контролем у москвичей.
'70
Фернандес! Марио линии штрафной пробил в падении через себя — получилось слишком неточно.
'68
Витиньо вырезал подачу в штрафную. Игнашевич подобрал отскок и пробил с лёта — мяч улетел на угловой.
'67
Марио Фернандес разогнал атаку «армейцев» и получил сзади по ногам. Перспективный штрафной заработали москвичи.
'65
Опасно! Васин выиграл борьбу в штрафной и пробил головой в дальний угол — защитник вынес мяч из полупустых ворот!
'63
'63
'60
Дзагоев с углового навесил на ближнюю штангу, но Вернлум не дотянулся до мяча. Отбились поляки.
'58
Контратакой ответили поляки. Акинфеев справился с дальним выстрелом по своим воротам.
'56
Головин классной передачей разрезал оборону соперника, Дзагоев ворвался в штрафную и пробил низом — голкипер выручил!
'55
'54
'54
'52
Не хватает остроты атакам «армейцев». Мало ударов.
'50
Дзагоев вырезал подачу в центр штрафной, но там Вернблум нарушил правила в борьбе с голкипером.
'48
После перерыва картина игры не изменилась. Москвичи продолжают идти вперёд большими силами.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Территория была за «армейцами», но из моментов можно выделить лишь дальний удар Вернблума. Поляки действуют вторым номером и ничего опасного впереди не создали.
'43
Концовка тайма проходит с преимуществом «армейцев». Мяч не покидает половину поля поляков.
'41
Момент! Натхо сделал проникающую передачу в штрафную, Головин оторвался от защитника и прострелил вдоль ворот — Вернблум не дотянулся до мяча!
'39
Головин! Поборолся в штрафной, развернулся и пробил в падении — мяч прошёл в метре от штанги.
'37
Поляки вжались в собственную штрафную. Не удаётся им отодвинуть игру от ворот.
'35
Витиньо с Фернандесом разыграли мяч на фланге, форвард прострелил в штрафную — Ягелло сыграл на перехвате, опередив Вернблума.
'33
Цепко в обороне действуют поляки, нет свободных зон. Не удаётся разбежаться «армейцам».
'31
Поляки большими силами перешли в атаку. Васильев получил передачу в штрафной, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'29
Головин освободился от опеки и мягко навесил в штрафную! Голкипер снял мяч с головы Вернблума.
'27
Москвичи провели атаку по центру. Игнашевич попытался пробить с дальней дистанции, но вновь поляки накрыли удар соперника.
'25
«Армейцы» владеют территорией, но пока мало моментов. Можно лишь выделить удар Вернблума.
'23
Вернблум с Витиньо разыграли мяч на подступах к штрафной, но арбитр усмотрел офсайд у бразильца.
'21
Витиньо резко сместился к центру и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался защитник «Пяста».
'19
Момент! Витиньо сделал скидку на Вернблума, который пробил с линии штрафной — голкипер перевёл мяч на угловой.
'17
«Армейцы» провели атаку левым флангом и заработали угловой. Дзагоев навесил во вратарскую — поляки без проблем отбились.
'15
Поляки перевели игру в центр поля. Скорости по-прежнему невысокие, многовато потерь.
'13
Поляки в контратаке заработали штрафной. Последовала подача во вратарскую, но «армейцы» вынесли мяч.
'11
Дзагоев на скорости протащил мяч по центру, дошёл до штрафной, но поляки накрыли удар Алана.
'9
«Армейцы» прибрали инициативу к своим рукам и заперли соперника у чужой штрафной.
'7
Вернблум подключился к атаке и навесил во вратарскую — мяч пришёл точно в руки вратарю.
'5
Дзагоев перестарался в отборе и ударил соперника по ногам. Штрафной заработали поляки.
'3
Невысокий темп на первых минутах. «Армейцы» стараются наладить контроль над мячом.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Пяст». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Испании, где ЦСКА проводит сборы.