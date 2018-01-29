Курсы валют$ 56.37 (+0.2) 69.66 (-0.197)
title=''
МОК объяснил, что он делает с Россией
title=''
«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
14:00
ЛеганесЭспаньол
3:2
закончен
18:15
Атлетико МЛас-Пальмас
3:0
закончен
20:30
СевильяХетафе
1:1
закончен
22:45
БарселонаАлавес
2:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛИнтер М
1:1
закончен
17:00
ТориноБеневенто
3:0
закончен
17:00
НаполиБолонья
3:1
закончен
17:00
КротонеКальяри
1:1
закончен
17:00
ФиорентинаВерона
1:4
закончен
17:00
ДженоаУдинезе
0:1
закончен
20:00
МиланЛацио
2:1
закончен
22:45
РомаСампдория
0:1
закончен
Кубок Англии
16:30
ЧелсиНьюкасл Юнайтед
3:0
закончен
19:00
Кардифф СитиМанчестер Сити
0:2
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
Зенит Гуанчжоу Эвергранд
4:1
закончен
Франция / Лига 1
17:00
ЛилльСтрасбург
2:1
закончен
19:00
БордоЛион
3:1
закончен
23:00
МарсельМонако
2:2
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БайерМайнц
2:0
закончен
20:00
Ганновер-96Вольфсбург
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарБарыс
0:4
закончен
18:00
Динамо РЙокерит
1:2
закончен
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Локомотив-Кубань
49:75
закончен
18:00
ВЭФ Цмоки-Минск
82:70
закончен
18:00
УНИКС Парма
84:70
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
96:110
закончен
23:30
Хьюстон РокетсФиникс Санз
113:102
закончен
00:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Клипперс
103:112
закончен
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
121:104
закончен
02:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Лейкерс
123:111
закончен
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиладельфия Сиксерс
122:112
закончен
03:00
Сан-Антонио СпёрсСакраменто Кингз
113:98
закончен
Биатлон / Чемпионат Европы
15:00
Супермикст
1
Норвегия
35:39,6 (0+6)
закончен
17:00
Смешанная эстафета
1
Украина
1:11:40,1 (0+6)
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
18:00
ЦСКА Пяст
0:0
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаБетис
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
Химки Автодор
88:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:00
Милуоки БаксФиладельфия Сиксерс
не начался
04:30
Даллас МавериксМайами Хит
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Россия — Норвегия
online
Кубок Италии
22:45
АталантаЮвентус
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
Суонси СитиАрсенал
не начался
22:45
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
не начался
23:00
Хаддерсфилд ТаунЛиверпуль
не начался
Франция / Кубок лиги
23:05
РеннПСЖ
не начался
Товарищеские матчи (сборные)
19:30
РоссияБеларусь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзМонреаль Канадиенс
не начался
04:30
Даллас СтарзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВегас Голден Найтс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксКолорадо Эвеланш
не начался
Еврокубок
22:00
Альба Гран Канария
не начался
22:30
Лимож Реджо-Эмилия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Детройт ПистонсКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансСакраменто Кингз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
05:00
Юта ДжазГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
ЦСКА Пяст
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий РИА Новости
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий

ЦСКА не справился с польским аутсайдером

ЦСКА сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Польши «Пястом»

Московский ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с аутсайдером чемпионата Польши «Пястом». Соперники не смогли распечатать ворота друг друга, и эта встреча стала уже второй безголевой для армейцев на зимних сборах. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
  |   29 января 18:00   |  закончен
ЦСКА
0:0
Пяст
0:0
Стадион «», | Главный судья:
Вернблум 54'
Головин 55'
Натхо 80'
Дзагоев 80'
Плах 46'
Плах 46'
Плах 46'
Ягелло 46'
Ягелло 46'
Ягелло 46'
Бадия 46'
Бадия 46'
Бадия 46'
Васильев 46'
Васильев 46'
Васильев 46'
Пападопулос 54'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
2 (з)   Марио Фернандес
24 (з)   Василий Березуцкий
5 (з)   Виктор Васин
4 (з)   Сергей Игнашевич
14 (з)   Кирилл Набабкин 63'
66 (п)   Бибрас Натхо 80' 80'
17 (п)   Александр Головин 55'
10 (п)   Алан Дзагоев 80' 80'
3 (п)   Понтус Вернблум 54'
11 (н)    Витиньо 84'
16 (в)   Франтишек Плах 46' 46' 46' 46'
20 (з)   Мартин Кончковски
4 (з)   Якуб Червински
88 (з)   Урош Корун 72'
11 (п)   Александер Ягелло 46' 46' 46' 46'
6 (п)   Том Хэйтли 74'
5 (п)   Марчин Петровски
21 (п)   Херард Бадия 46' 46' 46' 46'
14 (п)   Константин Васильев 46' 46' 46' 46'
7 (п)   Мацей Янковски 57'
27 (н)   Михал Пападопулос 64' 54'
Запасной состав
89 (п)   Константин Кучаев 63'
20 (п)   Кристиян Бистрович 80' 80'
72 (п)   Астемир Гордюшенко 84'
63 (н)   Фёдор Чалов
1 (в)   Якуб Шматула 46' 46' 46' 46'
24 (з)   Дарио Ругашевич 72'
82 (п)   Мартин Буката
12 (п)   Саша Живец
19 (п)   Матеуш Мак 64'
(п)   Томаш Йодловец 74'
3 (п)   Денис Гойко 88'
17 (н)   Хоэль Валенсия
10 (н)   Кароль Ангельский 57'
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+2
Всё, матч окончен! ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с «Пястом» — 0:0. Москвичи владели преимуществом, но не хватало скоростей атакам «армейцев». Так и не удалось им взломать плотную оборону поляков, да и голевых моментов было немного. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90
Пошло добавленное время. «Армейцы» перекатывают мяч в центре поля.
'89
Ещё один дальний выстрел Петровски. Мяч улетел намного выше перекладины.
'87
Гордюшенко вступил в игру вместо Витиньо.
'87
Ещё одна замена у ЦСКА.
'84
«Пяст» лучше проводит концовку второго тайма. Игра переместилась на половину поля ЦСКА.
'82
Поляки провели атаку правым флангом. Петровски неточно пробил с дальней дистанции.
'80
Бистрович вступил в игру.
'80
Натхо заменён.
'80
Чалов вошёл в игру вместо Дзагоева.
'80
Двойная замена у ЦСКА.
'78
Дзагоев и Головин разыграли мяч на левом фланге! Александр ворвался и пробил на исполнение — голкипер в падении забрал мяч.
'76
Кучаев с левого края ворвался в штрафную, но подача получилась слишком сильной — мяч улетел в аут.
'74
«Армейцы» неспешно перекатывают мяч у чужой штрафной, стараясь найти брешь в обороне соперника.
'72
«Пяст» во втором тайме практически не переходил центр поля. Игра под контролем у москвичей.
'70
Фернандес! Марио линии штрафной пробил в падении через себя — получилось слишком неточно.
'68
Витиньо вырезал подачу в штрафную. Игнашевич подобрал отскок и пробил с лёта — мяч улетел на угловой.
'67
Марио Фернандес разогнал атаку «армейцев» и получил сзади по ногам. Перспективный штрафной заработали москвичи.
'65
Опасно! Васин выиграл борьбу в штрафной и пробил головой в дальний угол — защитник вынес мяч из полупустых ворот!
'63
Кучаев вышел вместо Набабкина.
'63
Замена у ЦСКА.
'60
Дзагоев с углового навесил на ближнюю штангу, но Вернлум не дотянулся до мяча. Отбились поляки.
'58
Контратакой ответили поляки. Акинфеев справился с дальним выстрелом по своим воротам.
'56
Головин классной передачей разрезал оборону соперника, Дзагоев ворвался в штрафную и пробил низом — голкипер выручил!
'55
Оба игрока получили по жёлтой карточке.
'54
Вернблум за грубость получил «горчичник».
'54
Едва не произошла драка! Головин агрессивно пошёл в отбор, Пападопулос отмахнулся и Александр в ответ задел соперника по лицу.
'52
Не хватает остроты атакам «армейцев». Мало ударов.
'50
Дзагоев вырезал подачу в центр штрафной, но там Вернблум нарушил правила в борьбе с голкипером.
'48
После перерыва картина игры не изменилась. Москвичи продолжают идти вперёд большими силами.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Территория была за «армейцами», но из моментов можно выделить лишь дальний удар Вернблума. Поляки действуют вторым номером и ничего опасного впереди не создали.
'43
Концовка тайма проходит с преимуществом «армейцев». Мяч не покидает половину поля поляков.
'41
Момент! Натхо сделал проникающую передачу в штрафную, Головин оторвался от защитника и прострелил вдоль ворот — Вернблум не дотянулся до мяча!
'39
Головин! Поборолся в штрафной, развернулся и пробил в падении — мяч прошёл в метре от штанги.
'37
Поляки вжались в собственную штрафную. Не удаётся им отодвинуть игру от ворот.
'35
Витиньо с Фернандесом разыграли мяч на фланге, форвард прострелил в штрафную — Ягелло сыграл на перехвате, опередив Вернблума.
'33
Цепко в обороне действуют поляки, нет свободных зон. Не удаётся разбежаться «армейцам».
'31
Поляки большими силами перешли в атаку. Васильев получил передачу в штрафной, но арбитр усмотрел у него офсайд.
'29
Головин освободился от опеки и мягко навесил в штрафную! Голкипер снял мяч с головы Вернблума.
'27
Москвичи провели атаку по центру. Игнашевич попытался пробить с дальней дистанции, но вновь поляки накрыли удар соперника.
'25
«Армейцы» владеют территорией, но пока мало моментов. Можно лишь выделить удар Вернблума.
'23
Вернблум с Витиньо разыграли мяч на подступах к штрафной, но арбитр усмотрел офсайд у бразильца.
'21
Витиньо резко сместился к центру и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался защитник «Пяста».
'19
Момент! Витиньо сделал скидку на Вернблума, который пробил с линии штрафной — голкипер перевёл мяч на угловой.
'17
«Армейцы» провели атаку левым флангом и заработали угловой. Дзагоев навесил во вратарскую — поляки без проблем отбились.
'15
Поляки перевели игру в центр поля. Скорости по-прежнему невысокие, многовато потерь.
'13
Поляки в контратаке заработали штрафной. Последовала подача во вратарскую, но «армейцы» вынесли мяч.
'11
Дзагоев на скорости протащил мяч по центру, дошёл до штрафной, но поляки накрыли удар Алана.
'9
«Армейцы» прибрали инициативу к своим рукам и заперли соперника у чужой штрафной.
'7
Вернблум подключился к атаке и навесил во вратарскую — мяч пришёл точно в руки вратарю.
'5
Дзагоев перестарался в отборе и ударил соперника по ногам. Штрафной заработали поляки.
'3
Невысокий темп на первых минутах. «Армейцы» стараются наладить контроль над мячом.
'1
Матч начался! «Армейцы» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: ЦСКА — «Пяст». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Игра пройдёт в Испании, где ЦСКА проводит сборы.