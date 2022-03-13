Лондонский «Челси» принимает «Ньюкасл» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. «Синие» переживают тяжелые времена из-за санкций, введенных правительством Великобритании против владельца клуба Романа Абрамовича. В частности, «Челси» запрещено продавать билеты на свои матчи, продлевать контракты с игроками и подписывать новых футболистов. Тем не менее команда старается по крайней мере удержать третью строчку в таблице АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
Матч не начался
13 марта 17:00
Челси
Лондон
0:0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
16:45
Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня «Челси» принимает «Ньюкасл» в рамках 29-го тура АПЛ. Начало встречи — в 17.00 мск.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях