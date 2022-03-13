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Справиться с кризисом: «Челси» бьется с «Ньюкаслом» на фоне санкций против Абрамовича. LIVE

Футбол. АПЛ. 29-й тур. «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». ОНЛАЙН

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Сауль Ньигес в составе «Челси»

Сауль Ньигес в составе «Челси»

Reuters
Лондонский «Челси» принимает «Ньюкасл» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. «Синие» переживают тяжелые времена из-за санкций, введенных правительством Великобритании против владельца клуба Романа Абрамовича. В частности, «Челси» запрещено продавать билеты на свои матчи, продлевать контракты с игроками и подписывать новых футболистов. Тем не менее команда старается по крайней мере удержать третью строчку в таблице АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига. 29-й тур
Матч не начался
13 марта 17:00
Челси
Лондон
0:0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня «Челси» принимает «Ньюкасл» в рамках 29-го тура АПЛ. Начало встречи — в 17.00 мск.

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