Спорт
Сенсационный новичок РПЛ сражается с наглецами из Воронежа. LIVE
Александр Вильф/РИА Новости
Махачкалинское «Динамо» играет дома с воронежским «Факелом» в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
01 декабря 19:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
18:45
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча 17-го тура чемпионата России «Динамо» (Махачкала) — «Факел». Начало встречи — в 19.00 мск.