Семин сомневается в необходимости ухода Миранчука из «Аталанты»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный уход российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Он знает ситуацию лучше, чем я. Ему и принимать решение. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в стартовом составе в другой команде? Я не понимаю, почему Миранчук не так часто играет. Ему просто не давали шанса проявить себя», — приводит слова специалиста «СЭ».

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может покинуть итальянскую «Аталанту» в зимнее трансферное окно.

Агент полузащитника сборной России Вадим Шпинев призвал не верить слухам о возможном уходе игрока из команды.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешел в клуб из Бергамо летом 2020 года.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет €15 млн.