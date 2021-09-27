Шлеменко: Усика можно поставить в один ряд с Майком Тайсоном и Мохаммедом Али

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что украинского боксера Александра Усика можно поставить в один ряд с Майком Тайсоном и Мохаммедом Али, передает «Спорт-Экспресс».

«Усику хорошо бы провести еще один бой в супертяжелом весе, чтобы исключить элемент случайности. Вот тогда бы он точно поставил жирную точку», — добавил Шлеменко.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением об украинском боксере Александре Усике.