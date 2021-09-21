Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Да, Валерий Георгиевич (Карпин) связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Футболист отметил, что впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катане. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба оценил влияние вызова в сборную России на первый гол в сезоне.