Ласицкене: поняла, как чувствуют себя Басков и Киркоров

Российская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, как ее встречали на родине в Кабардино-Балкарию после Игр в Токио.

«Когда приехала в Кабардино-Балкарию, поняла, как чувствуют себя Филипп Киркоров и Николай Басков, когда их разрывает толпа. Меня как будто несли. Я просто текла по течению», — сказала Ласицкене в эфире передачи «Вечерний Ургант».

Также Ласицкене добавила, что это было так круто, потому что пришли маленькие дети, чтобы посмотреть на настоящую золотую олимпийскую медаль.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) назвала один из элементов программы в спортивной гимнастике в честь российского спортсмена Никиты Нагорного.