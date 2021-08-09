В Госдуме призвали российских спортсменов поработать над психологией после ОИ-2020

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков прокомментировал поражения российских команд в финалах на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«У нас было пять финалов командных соревнований за последние дни на этой Олимпиаде. Все финалы проиграны, это повод задуматься о подготовке наших спортсменов, надо подумать о причинах поражений. Возможно, психология проседает. Надо работать над этим. Смотря на финальный матч наших гандболисток, возникало ощущение, что именно в голове стоит какая-то преграда», — цитирует Жукова РБК-Спорт.

Напомним, женская сборная России по гандболу и мужская сборная по волейболу уступили в финальных матчах французским спортсменам. Также в решающей стадии соревнований потерпели поражения баскетболисты 3 на 3, сборная России по художественной гимнастике и мужская сборная по плаванию.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о победе российских синхронисток на Олимпийских играх-2020 в Токио.