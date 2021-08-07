Валерий Карпин попрощался с «Ростовом»

Наставник сборной России Валерий Карпин, ранее ушедший из «Ростова», опубликовал видеонарезку моментов за время работы в команде.

«Спасибо каждому из вас! Как же я был счастлив с вами», — написал Карпин на своей странице в Instagram.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября. В рамках отбора на чемпионат мира — 2022 россияне сыграют с Хорватией.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее наставник сборной России по футболу Валерий Карпин обсудил с Марио Фернандесом его будущее в национальной команде.

«Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — сказал Карпин.