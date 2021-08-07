Губерниев отреагировал на антирекорд сборной России по гребле на Олимпиаде

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на результат сборной России по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде.

Напомним, впервые в истории россияне не завоевали ни одной медали.

«Мы остались без медалей в олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ! Впервые в истории! Что скажут наши тренеры при переходе на другую работу?» — написал Губерниев в Telegram.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российские гимнастки вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде.