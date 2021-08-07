Россия впервые не завоевала олимпийские медали в гребле на байдарках и каноэ

Сборная России по гребле на байдарках и каноэ впервые не смогла завоевать медали на Олимпийских играх.

Соревнования по данному виду спорта на Играх завершились в субботу, всего было разыграно 16 комплектов наград.

Худшим результатом российской команды на Олимпиаде до этого была одна бронзовая медаль в мужской байдарке-четверке на Играх-1996 в Атланте.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что Россия завоевала первую олимпийскую медаль в пляжном волейболе.