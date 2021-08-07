Глава Федерации гандбола России о Норвегии: лет через 12 пусть попробуют у нас выиграть

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев после победы российских гандболисток над сборной Норвегии в 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио поиздевался над норвежками, подводя итоги встречи.

Матч завершился со счетом 27:26 в пользу россиянок.

«Они же говорили, что нас обыграют, что они все матчи играют на одном дыхании. И где? Мало ли чего они хотели? Хотеть не вредно. Пусть потерпят немножко. Лет через 12 пусть попробуют у нас выиграть», — приводит слова Шишкарева ТАСС.

Также чиновник добавил, что в этой игре ни к кому нет претензий, все были как единая машина. Наших хоккеистов называют «Красная машина», в этот день у России была бело-сине-красная машина, которая просто укатала норвежек.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Кьерсти Арнтсен, известный гандбольный арбитр, которая обслуживала финальный матч Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро, прокомментировала недовольство норвежских гандболисток судейством в матче 1/2 финала со сборной России на Олимпиаде в Токио.