Захарова оценила реакцию российских олимпийцев на провокации на Олимпиаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова американского пловца Райана Мерфи о россиянине Евгении Рылове.

Напомним, Рылов выиграл золотую медаль в заплыве на 200 метров на спине. Мерфи, который стал вторым. заявил, что в заплыве «не все было чисто». Позже Мерфи принес извинения россиянину.

«С каким невероятным достоинством наши в Токио проходят испытания. И я не только о спорте. Но и о бесконечных провокациях, включая информационные. Истинное великодушие», — написала Захарова в Telegram.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.