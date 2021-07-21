МОК разрешил использовать флаг России в официальных гостиницах Олимпиады

Флаг России разрешено использовать в официальных гостиницах Игр-2020 в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

«Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — заявили в организации.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Из-за санкций WADA российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что WADA блокировало участие в Олимпиаде российских спортсменов из базы московской лаборатории.