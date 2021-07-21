Игрок «Фиорентины» Кокорин отдал голевую передачу в матче с любительским немецким клубом

Итальянская «Фиорентина» провела товарищеский матч с любительским футбольным клубом «Остермюнхен».

Форвард «фиалок» Александр Кокорин появился на поле в перерыве и отметился результативной передачей, а его клуб победил со счетом 7:1.

В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины», перейдя из московского «Спартака». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Следующий сезон итальянской Серии А начнется 22 августа.

Ранее сообщалось о том, что, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».

«Переход Кокорина в «Фиорентину» — эталонная махинация. Его за бесплатно никто не хотел брать, а тут купили. Агенты запудрили мозги итальянцам, обдурили их. Допускаю коррупционную составляющую в этой сделке. Видимо, итальянская мафия все еще существует», — сказал он.