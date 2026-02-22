Нефтебаза в Луганске подверглась атаке украинских дронов

Пасечник: охранник пострадал при атаке двух БПЛА на нефтебазу в Луганске

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) рано утром нанесли удары по территории нефтебазы в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, заявление которого опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

В тексте уточняется, что атакованный объект расположен в южной части города.

«К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия. <...> Поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание», — говорится в заявлении.

В данный момент сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, принимают необходимые меры для ликвидации последствий удара. Следователи, в свою очередь, фиксируют причиненный ущерб.

21 февраля пресс-служба министерства обороны России сообщила, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего беспилотников — 24 — сбили в Белгородской области. В Саратовской области ликвидировали 14 дронов, в Воронежской и Смоленской областях — по 11. Еще девять воздушных целей нейтрализовали в Брянской области, семь — в Курской области, три — в Калужской области, по одному — в Крыму и столичном регионе.

