Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Нефтебаза в Луганске подверглась атаке украинских дронов

Пасечник: охранник пострадал при атаке двух БПЛА на нефтебазу в Луганске
Shutterstock

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) рано утром нанесли удары по территории нефтебазы в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, заявление которого опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

В тексте уточняется, что атакованный объект расположен в южной части города.

«К сожалению, ранение получил сотрудник охраны предприятия. <...> Поврежден резервуар с топливом, произошло возгорание», — говорится в заявлении.

В данный момент сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия, принимают необходимые меры для ликвидации последствий удара. Следователи, в свою очередь, фиксируют причиненный ущерб.

21 февраля пресс-служба министерства обороны России сообщила, что ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 86 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего беспилотников — 24 — сбили в Белгородской области. В Саратовской области ликвидировали 14 дронов, в Воронежской и Смоленской областях — по 11. Еще девять воздушных целей нейтрализовали в Брянской области, семь — в Курской области, три — в Калужской области, по одному — в Крыму и столичном регионе.

Ранее мирный житель пострадал при атаке украинского дрона на Белгородскую область.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!