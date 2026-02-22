Размер шрифта
СМИ узнали о планах Европы создать новые очаги эскалации против России

L'AntiDiplomatico: Европа готовит новые фронты напряженности для конфликта с РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Великобритания и другие страны Европы готовят новые «фронты напряженности» в отношении России. Об этом сообщила итальянская газета L со ссылкой на источники в британской разведке.

По информации издания, европейские страны уже приступили к активизации дополнительных фронтов противостояния, которые будут созданы вне зависимости от итогов украинского конфликта. Как отметили в материале, ставка делается на постоянную конфронтацию в «серой зоне» — «между миром и войной».

В газете подчеркнули, что противостояние с Россией выгодно европейской оборонной промышленности, в том числе британским компаниям, получившим рекордную выручку. В этой логике Украина рассматривается как ключевой элемент более «широкой системы военного, технологического и промышленного давления» на Россию, которая охватывает пространство от Балтики до Арктики, отметили авторы статьи.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заранее приняла необходимые меры для обеспечения своих интересов и безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что в европейских странах «очень сильные промилитаристские настроения». Такая «атмосфера действительно есть» и «это плохо», заметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента обратил внимание на то, что страны ЕС «вымучивают из себя дальнейшее» увеличение военных бюджетов», а некоторые, такие как Польша, довели их почти до 5% ВВП. По его словам, это ведет к перенапряжению экономики и «возымеет в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия».

Ранее был назван возможный сценарий войны Европы с Россией.
 
