Синоптик предупредил о новом снегопаде в Москве

Во второй половине дня воскресенья и в ночь на понедельник в Москву вернется небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, осадки ожидаются ближе к вечеру и сохранятся в начале предстоящей ночи. В связи с этим не исключено обновление рекорда по высоте снежного покрова для 23 февраля.

Синоптик уточнил, что действующий максимум для этой даты был установлен в 2010 году и составляет 67 сантиметров. Если снегопад окажется более интенсивным, показатель может быть превышен.

В то же время ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в начале следующей недели в Москве, напротив, ожидается потепление, а дневная температура в понедельник приблизится к −1 °C. По ее словам, температура будет превышать климатическую норму примерно на 2°C. В ночь на 23 февраля прогнозируется от −3 до −5 °C, днем — от −1 до −3 °C. Синоптик отметила, что такие значения уже можно назвать оттепелью после продолжительного холодного периода.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что снег в Москве не растает до мая.