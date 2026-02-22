Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Синоптик предупредил о новом снегопаде в Москве

Синоптик Леус: снег вернется в Москву 23 февраля и может обновить рекорд
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Во второй половине дня воскресенья и в ночь на понедельник в Москву вернется небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным, осадки ожидаются ближе к вечеру и сохранятся в начале предстоящей ночи. В связи с этим не исключено обновление рекорда по высоте снежного покрова для 23 февраля.

Синоптик уточнил, что действующий максимум для этой даты был установлен в 2010 году и составляет 67 сантиметров. Если снегопад окажется более интенсивным, показатель может быть превышен.

В то же время ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в начале следующей недели в Москве, напротив, ожидается потепление, а дневная температура в понедельник приблизится к −1 °C. По ее словам, температура будет превышать климатическую норму примерно на 2°C. В ночь на 23 февраля прогнозируется от −3 до −5 °C, днем — от −1 до −3 °C. Синоптик отметила, что такие значения уже можно назвать оттепелью после продолжительного холодного периода.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что снег в Москве не растает до мая.
 
Теперь вы знаете
ЦБ против блогеров, возвращение доллара и «контрнаступление наличных». Главное про деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!