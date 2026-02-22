Размер шрифта
Психолог перечислил признаки того, что близкий под влиянием мошенников

Психолог Нестик: жертвы телефонных мошенников избегают общения с близкими
Человек, оказавшийся под воздействием мошенников, может начать избегать разговоров на чувствительные темы и отдаляться от близких. Об этом сообщил РИА Новости доктор психологических наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

По его словам, одним из первых сигналов становится затрудненное общение: человеку сложно дозвониться, он уходит от обсуждений и выглядит напряженным. Внешне может казаться, что он сосредоточен на решении некой срочной задачи.

Эксперт отметил, что влияние аферистов не стоит недооценивать. Со стороны может показаться, что человек действует импульсивно или неразумно, однако в его внутренней логике он убежден, что защищает семью или пытается избежать серьезных последствий, вплоть до уголовной ответственности.

Нестик подчеркнул, что в такой ситуации важно проявлять понимание и не усиливать давление. По его мнению, поддержка и сохранение самооценки помогают человеку выйти из-под влияния. Близким стоит показать, что он не один и может обсудить происходящее с теми, кому доверяет.

Ранее психолог Нестик указал на фразы, которыми часто пользуются мошенники.
 
