Стало известно, что на семью в Подмосковье, где произошел пожар, жаловались в опеку

на семью, в которой не спаслись двое близняшек, жаловались в органы опеки

В Московской области на семью, в которой при пожаре не спасли двоих близнецов, несколько раз жаловались в органы опеки. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«По словам соседей, семья неблагополучная, в ней шесть детей: четверо мальчиков-двойняшек трех и шести лет, 15-летний подросток, а также 19-летний парень, который живет с отцом», — сказано в посте.

Кроме того, журналисты узнали, что соседи уже не раз вызывали полицию. Уточняется, что бабушка была инвалидом и с трудом передвигалась, где была мать детей — неизвестно.

Трагедия произошла в Воскресенском городском округе накануне. Возгорание началось около 19:00 в частном доме. В результате не спасли двух двойняшек, которым было по три года, и двух двойняшек шести лет, а также их бабушку. Telegram-каналы писали, что мать с пятым ребенком успела выпрыгнуть из окна и находится в больнице. Пожар потушили.

Как сообщила позже пресс-служба прокуратуры столичного региона, наиболее вероятная причина пожара — аварийный режим работы электрокотла.

