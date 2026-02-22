Размер шрифта
Подросток заманил первоклассника в туалет и надругался

В Азербайджане подростка арестовали за надругательство над первоклассником
Школьника из Азербайджана подозревают в надругательстве над учеником начальной школы. Об этом сообщает Oxu.az.

Инцидент произошел в селе Худжбала. Как рассказал отец, его сына-первоклассника заманил в туалет девятиклассник, где совершил действия сексуального характера.

По словам родителя, о ситуации стало известно учителям, но они якобы ничего не сделали. В беседе с журналистами директор рассказала, что учитель сообщил о ситуации ей, но она не смогла сразу же разобраться в ситуации, так как в этот момент у нее самой был урок.

Глава администрации школы обратилась в управление образования по региону, о ситуации также узнали сотрудники правоохранительных органов.

В результате подростка задержали.

«Решением суда в отношении подозреваемого выбрана мера пресечения в виде ареста», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее учительница пригласила бездомного ученика жить к себе и насиловала месяцами.
 
