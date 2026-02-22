В случае новой холодной войны между Западом и Россией Евросоюз окажется на стороне проигравших и развалится. Поэтому ЕС должен не конфликтовать с РФ, а дружить с ней и в «долгосрочной перспективе» принять Россию в члены союза. Об этом в соцсети X написал австрийский политический аналитик Геральд Маркель.

«Я – дитя холодной войны. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы моим внукам не пришлось расти во времена Второй холодной войны. Потому что на этот раз мы проиграем, окажемся слабее. На этот раз новая холодная война закончится крахом Европейского союза. <…> Новая холодная война против России (и, следовательно, против БРИКС+ и ШОС) в конечном итоге будет означать конец Европы. На этот раз мы не сможем победить», — написал Маркель.

По его словам, вступление Украины в Евросоюз в 2027 году и развязка новой холодной войны с Россией приведут ЕС к краху «всего за несколько лет».

Маркель подчеркнул, что конфликт на Украине уже стал «величайшим военным, экономическим и геополитическим поражением Запада за всю историю». Поэтому сейчас Европе для своего «спасения» нужно закончить военный конфликт, признать поражение, «осмелиться заключить мир и начать новую жизнь с Россией», «выкинув всех поджигателей войны на Западе из их офисов».

Аналитик уверен, что для Европы разумно было бы не воспринимать Россию как врага, а объединиться с ней. В долгосрочной перспективе, считает он, Россия должна стать частью ЕС, как и Украина.

«В долгосрочной перспективе Россия и Украина будут включены в полностью восстановленный союз. Это был бы будущий проект, который вдохнул бы новую жизнь в Европу.<…> Россия должна быть частью Европы. Россия не наш враг – наоборот, она является частью Европы, и трезвый анализ это показывает. Мы нуждаемся в России гораздо больше, чем она нуждается в нас – такова реальность», – рассказал он.

Аналитик добавил, что Европе Россия «необходима для выживания», так как это «самая большая страна в мире», с «практически неисчерпаемыми запасами сырья», а также с «геополитическими и стратегическими возможностями».

В феврале издание L'AntiDiplomatico написалоо, что Лондон и его европейские союзники планируют создать новые очаги напряженности для России вне зависимости от ситуации на Украине. Также глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что 23 февраля ЕС одобрит 20-й пакет санкций против России, который призван ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «нефтяной флот» и пресечь схемы обхода санкций.

Кроме того, 9 февраля ЕС предложил ввести запрет на импорт соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки в рамках антироссийских санкций.

Ранее Маркель назвал «невероятной ложью» слова Зеленского.