Кустурица пожаловался на нехватку российского тв в Сербии

Режиссер Кустурица заявил, что сербам негде смотреть российскую документалистику
Алексей Дружинин/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с News.ru, что его соотечественникам практически негде смотреть российское документальное кино.

Кустурица отметил, что в Сербии практически нет российских телеканалов. Исключением он назвал Russia Today.

В октябре 2025-го Эмир Кустурица рассказал, что собирается получить российское гражданство после завершения съемок своего нового фильма по мотивам русского романа.

По словам режиссера, сначала он завершит работу над картиной «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина, а затем оформит российский паспорт. Сценарий фильма уже готов. Начало съемок проекта запланировано на апрель 2026 года.

В ноябре Кустурица объявил, что в «Последнем сроке» сыграет актер Милош Бикович.

Карьера сербского актера Милоша Биковича в России началась в 2014 году после работы в фильме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. В 2021 году артист получил российское гражданство. Среди значимых его работ: роль Гриши в комедии «Холоп» Клима Шипенко, главная роль в сериале «Магомаев» и участие в проекте «Вызов», съемки которого частично произошли в космосе.

Ранее Бикович выступил против запрета голливудского кино.
 
