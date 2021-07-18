РФС не планирует назначать Бердыева на пост главного тренера сборной России

Комментатор Нобель Арустамян заявил, что Курбан Бердыев не вел переговоры с Российским футбольным союзом (РФС).

«Из своих источников знаю: этим летом Бердыев не встречался ни с кем из РФС, и пока такой встречи не планируется. Возможно, именно «пока». Не сомневаюсь: Бердыев, который был одним из кандидатов в тренеры сборной в 2016-м, наверняка сам хочет ее возглавить», — написал Арустамян в Telegram.

Комментатор отметил, что РФС заинтересован в приглашении иностранного тренера.

«Фигура Бердыева на сегодня не обсуждается — при этом внутри «футбольной семьи», то есть всей структуры РФС и руководства РПЛ, определенные силы лоббируют Курбана Бекиевича. До Александра Дюкова попытаются донести: эта кандидатура сейчас оптимальна», — добавил Арустамян.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что РФС близок к подписанию контракта со статусным зарубежным тренером, который возглавит сборную России.