В Сети появилось видео, как экс-хавбек «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо оставил автограф на груди поклонницы.

Напомним, что один из лучших игроков в истории футбола бразилец Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года в составе национальной команды. В составе «Барселоны» футболист дважды становился чемпионом Испании – в 2005 и 2006 годах. В том же 2006-м он стал победителем Лиги чемпионов, а в 2011 году, выступая за «Милан», выиграл чемпионат Италии.

Роналдиньо провел 171 день за решеткой в Парагвае из-за подозрения в использовании поддельных паспортов для въезда на территорию этой страны. Фальшивые документы были найдены при обыске в их отельных номерах.

В начале апреля суд отпустил задержанного под домашний арест под залог в размере $1,6 млн.

Ранее Роналдиньо назвал Неймара своим наследником.