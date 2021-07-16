Кавазашвили: Путин озвучил свою позицию для базарных баб? Иностранцы в РПЛ — распил денег

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможной отмене лимита на иностранных футболистов в России.

«Чернышенко четко озвучил позицию Путина: засилье иностранцев и искусственное завышение зарплаты не способствуют развитию сборной России. Предложение Дюкова пойдет в правительство, там доложат президенту. Но возникает вопрос:, а для кого Путин тогда озвучивал свою позицию, для базарных баб, что ли? Президент уже давно предупреждал, что одни легионеры никакой пользы нам не принесут. Путин еще Фурсенко говорил об этом, когда тот обещал золото ЧМ-2018. Звучит аргумент, что легионеры играют во всех чемпионатах. Но в Европе легионерами считаются игроки без паспорта Евросоюза. Это совершенно другая история.

Легионеры могут быть, как у Керимова в «Анжи» – лучшие игроки мира. А те, что есть сейчас, и те, что будут, если отменить лимит – это обыкновенный распил денег.

Если какие-то люди хотят убрать лимит на легионеров, они должны взять полную ответственность за результаты национальной команды. Даже не ответственность, а вину. Потому что сборная в таком случае будет играть так же плачевно, как и сейчас», – цитирует Кавазашвили Sport24.

Напомним, с сезона-2020/21 клубы могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничений по количеству легионеров на поле нет, все восемь иностранцев могут находиться на поле одновременно.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что он против лимита на легионеров в РПЛ.